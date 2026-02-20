Pereira’nın Fenerbahçe Galibiyeti Üzerine Açıklamaları

Portekizli teknik adam, karşılaşmanın ardından yapılan basın toplantısında, oyuncular ve taraftarların elde ettiği galibiyeti vurguladı. Göreve kısa bir süre önce geldiğini hatırlatan Pereira, takıma taktiksel bir katkı sunamadığını dile getirdi. “Çok mutluyum, oyuncularım ve taraftarlar için. Bugünkü galibiyet oyuncuların ve taraftarların galibiyetiydi. Hocanın değil çünkü hoca sadece 3 gün önce geldi. Takımdaki kaliteyle kazanıldı bu maç. Özellikle ilk yarıda oyuncularım yeteneklerini ve kalitelerini organizasyonla gösterdiler.” ifadelerini kullandı.

SAHA DİSİPLİNİ ÖNE ÇIKARDI

Oyuncu kalitesine duyduğu güvene de değinen Pereira, “Bu güvenle alakalı bir şey. Oyuncularıma da söyledim. Futbol günün sonunda kazanıp kendimizle gurur duymakla alakalı. Kendinizle ilgili ifade ettikleriniz ‘oraya gidip de ben buyum işte ve kendimi gösteriyorum’ dediğinizde sonucu kontrol edemezsiniz tabi ama sahada yaptığımızı güvenimizi kontrol edebiliriz. En önemli şey de budur, işte bu farklılıktı.” şeklinde konuştu. Takımın mental hazırlığının önemine vurgu yapan teknik adam, “Maça başlayış şekilleri bu taktikle alakalı bir şey değil, bu mental bir durum. Onlardan mental olarak hazır olmalarını istemiştim. Bir mesaj göndermeliydik ve takım mental olarak bunu yapmaya hazır olmalıydı.” dedi.

İLK YARIDA GÖSTERİLEN PERFORMANS

Harika bir ilk yarı geçirdiklerini belirten Pereira, “Bu sıkışık takvimde bir sonraki maçımız önümüzdeki haftalar önemli tabi ama oyunculara vermek istediğim mesaj şuydu. Herkesin hazır olması gerekiyor. Her zaman aynı oyuncularla oynayamazsınız, o zaman enerji kaybeder istediğimiz seviyede oynayamayız.” değerlendirmesini yaptı. Sarı kart sınırı konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirten Pereira, bu konuda oyuncuları uyardıklarını ifade etti.

BÜYÜK CESARET GEREKİYOR

Özgüvenli bir futbol sergilediklerinin altını çizen Pereira, “Burada, bu stadyumda oynamak için cesur olmanız gerekir. İlk dakikadan itibaren bir mesaj göndermemiz gerekiyordu çünkü buradaki taraftarları çok iyi biliyorum. Takımıma dedim ki ‘herkese bir mesaj gönderin. İlk dakikadan itibaren bu maçı kazanmak için yeterli tutkunuz olduğunu gösterin’ dedim.” şeklinde görüş belirtti. Fenerbahçe’deki yetenekli oyunculara dikkat çeken Pereira, “Bugün biz tutarlı bir oyun sergiledik, özellikle mental olarak.” dedi.

FENERBAHÇE’Yİ Unutmadı

Fenerbahçe ve taraftarları kalbinde taşıdığını vurgulayan Pereira, kulüpteki günlerini özel bir şekilde tanımladı. Bir gazetecinin “Bir gün yeniden Fenerbahçe’de görev almak ister misiniz?” sorusuna, “Şu an Premier Lig’deyim. Orası dünyanın en iyi ligi. Tabi bilemezsiniz. Ben buradayken kendimi bir aile ve Türk gibi hissediyordum.” yanıtını vererek sözlerini tamamladı.