Peru’da 6,7 Büyüklüğünde Deprem

Peru’nun Apurimac bölgesinde 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, sarsıntının merkez üssünü Upahuacho’nun 38 kilometre kuzeybatısı olarak açıkladı. Depremin derinliği 66,7 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntı, Peru’nun güney ve orta kesimlerinde hissedildi. Başkent Lima’da da depremin etkisi yaşandı.

BÜYÜKLÜK KONUSUNDA İKİ FARKLI VERİ

Peru Jeofizik Enstitüsü, depremin büyüklüğünü 7,2 olarak duyurdu. İki kurumun verdiği değerler birbirinden farklı oldu.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olası can ve mal kaybına yönelik araştırmalar devam ediyor. Hasar tespiti için bölgede çalışmalar sürdürülüyor.