Peter Greene New York’ta Evinde Ölü Bulundu

‘Pulp Fiction’ ve ‘The Mask’ filmlerindeki unutulmaz performanslarıyla tanınan aktör Peter Greene’den üzücü bir haber geldi. Greene’in, New York’un Lower East Side bölgesinde yer alan dairesinde ölü olarak bulunduğu bildiriliyor. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, oyuncunun cansız bedeni 12 Aralık Cuma günü saat 15.25 civarında evinde hareketsiz bir şekilde keşfedildi. Olay yerine intikal eden ekipler, Greene’in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis, ölümün şüpheli olmadığını bildirdi ve kesin ölüm nedeninin başlatılan adli tıp incelemesinin ardından açıklanacağı ifade edildi.

MENAJERİNDEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Peter Greene’in menajeri Gregg Edwards, ünlü oyuncunun vefatının ardından yaptığı açıklamada duygularını şu şekilde dile getirdi: “Gerçekten kuşağımızın en büyük karakter oyuncularından biriydi. Kalbi herkesten büyüktü. Onu çok özleyeceğim.”

PETER GREENE’NİN HAYATI

Peter Greene, New Jersey’nin Montclair şehrinde dünyaya geldi. Henüz 15 yaşındayken evini terk edip New York sokaklarında yaşamaya başlayan Greene, gençliği boyunca madde bağımlılığı ile ciddi mücadelelerde bulunduğunu belirtmişti. 1996 yılında yaşadığı intihar girişiminin ardından tedavi gören Greene, sonraki yıllarda da bağımlılık mücadelesini sürdürdü. Kariyeri boyunca genellikle sert ve karanlık karakterlere hayat veren Greene, ‘Pulp Fiction’ ve ‘The Mask’ gibi önemli yapımların da aralarında bulunduğu yaklaşık 95 film ve dizide rol aldı.

SİNEMA DÜNYASINA DAMGA VURDU

Peter Greene, özgün oyunculuğu ve güçlü karakter rolleriyle sinema dünyasında kendine sağlam bir yer edindi. Ölümü, Hollywood camiasında ve hayranları arasında derin bir üzüntü yarattı.