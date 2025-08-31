Petrol Fiyatları Düşebilir, Belirsizlik Var

KÜRESEL ENERJİ TALEBİ GÜÇLENİYOR

Trump’ın Avrupa Birliği’ne yönelik karşılıklı gümrük tarifelerini uzatma kararı, küresel enerji talebine dair görünümü güçlendiriyor. Bu gelişmeler ışığında Brent petrol, mayıs ayını bir önceki aya göre yüzde 2,6 artışla 62,60 dolardan kapatarak dikkat çekti. Haziran ayında Trump, Çin ile ticaret anlaşmasına vardıklarını duyurunca, dünyanın en büyük petrol tüketicisi iki ülkenin talebi artarak fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya başladı. Böylece Brent petrol, ayı yüzde 6,2 artışla 66,46 dolardan tamamladı. Küresel ticaret anlaşmalarına dair iyimserlik, ekonomik faaliyetleri canlandırarak petrol talebine olumlu yansıyacağı beklentilerini ortaya çıkardı.

PETROL FİYATLARINDA ARTIŞ VE DÜŞÜŞLER

Washington yönetiminin, İran ve Rusya’dan petrol taşındığı gerekçesiyle yeni yaptırımlar açıklaması, arz daralması endişelerini artırarak Brent petrolün temmuz ayını yüzde 7,9 artışla 71,71 dolardan kapatmasına neden oldu. Ancak ABD’nin Hindistan’dan gelen mallara uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 50’ye yükseltmesi ve yaz seyahat sezonunun bitişiyle talebin zayıflayacağı beklentileri, üç aylık yükseliş eğilimini ağustosta tersine çevirdi. Brent petrol, ağustos ayını yüzde 6 değer kaybıyla 67,37 dolardan tamamlayarak, temmuza kıyasla yaklaşık 4,34 dolarlık bir gerileme yaşadı.

SON ÇEYREKTE FİYATLARDA ZAYIFLAMA BEKLENTİSİ

Washington Arap Körfez Ülkeleri Enstitüsü Misafir Öğretim Üyesi Kate Dourian, yılın son çeyreğine yaklaşılırken arz fazlası beklentilerinin petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu belirtti. Dourian, petrol üreticileri OPEC+ grubunun üretim artışlarına rağmen fiyatların nispeten istikrarlı seyrettiğini ifade ederek, “Yılın son aylarında arz fazlası oluşması durumunda fiyatlarda zayıflama görülebilir. Bununla birlikte, ilerleyen dönemde piyasayı dengede tutacak kadar güçlü bir talebin olup olmayacağı fiyatları belirleyecek.” dedi. İran’a yönelik yaptırımların yeniden yürürlüğe girmesi veya Washington’un Rusya’nın enerji sektörüne daha sert yaptırımlar uygulaması halinde piyasa dengelerinin değişebileceğini de vurguladı.

FİYATLARIN DÜŞMESİ İHTİMALİ

Uluslararası veri şirketi Primary Vision Network Enerji ve Ekonomi Analisti Osama Rizvi, ilerleyen aylarda ham petrol piyasasında ve ürün tarafında arz fazlası yaşanabileceğini aktardı. Rizvi, “Küresel rafineri faaliyetleri çok yüksek seviyelerde. Ancak bunun yeterli talep ile karşılanmaması, ki bu olası, stokların artmasına yol açacak.” diye belirtti. Avrupa’da elektrik üretimi nedeniyle artan dizel talebinin fiyatlara bir miktar destek sağlayabileceğini de ekleyerek, “Ancak esas belirleyici unsur Çin’in stok iştahı olacak. İlerleyen dönemde fiyatların dar bir bantta seyretmesini bekliyorum, 70 dolar yerine 50 dolara gerileme ihtimali daha yüksek görünüyor.” şeklinde konuştu.