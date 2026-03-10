Petrol Fiyatları Düşüşe Geçti: 86 Dolar Seviyesine İndi

petrol-fiyatlari-dususe-gecti-86-dolar-seviyesine-indi

Yeni haftanın ilk gününde brent petrolün varil fiyatı 114 doları aşarak Haziran 2022’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Brent petrolün varil fiyatı, Türkiye saati ile 00.03 itibarıyla 86 dolar seviyelerine geriledi. Bu sırada Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 83 doların altına düştü. Fiyatlardaki bu gerilemede, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la savaşın gidişatına dair yaptığı açıklamaların etkili olduğu gözlemleniyor.

SAVAŞIN GİDİŞATI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Trump, Amerikan CBS News kanalına verdiği telefonlu mülakatta, İran’la savaş bağlamındaki hedeflerine büyük ölçüde ulaştıklarını belirterek, “Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum. Donanmaları yok, iletişim araçları yok, hava kuvvetleri yok” dedi. Savaşın yakında sona erebileceğini ima eden Trump, hedeflere ulaşmanın planlandığı 4-5 haftalık süreden ‘çok daha erken’ mümkün olduğunu iddia etti. Bununla birlikte, Trump, Hürmüz Boğazı’na ilişkin ‘kontrolünü ele geçirmeyi düşündüğünü’ ifade etti.

