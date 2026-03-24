Petrol Fiyatları Talebin Düşüşünü Etkilemedi

ABD ENERJİ BAKANI PETROL FİYATLARINI DEĞERLENDİRDİ

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, petrol fiyatlarındaki artışın talep üzerinde henüz önemli bir olumsuz etkisi olmadığını belirtti. Houston’da düzenlenen CERAWeek etkinliğinde konuşan Wright, Hürmüz Boğazı’ndaki yaşanan aksaklıkların enerji ve kritik malzeme akışını olumsuz etkilediğini ifade etti. Bunun yanı sıra, bu durumun uzun süredir devam eden yapısal problemlerle ilişkili olduğunun altını çizdi. İran’ı enerji piyasalarında istikrarsızlık yaratmakla itham eden Wright, meydana gelen kısa vadeli dalgalanmaların daha kalıcı çözümlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayabileceğini dile getirdi.

PETROL TALEBİ GÜÇLÜ KALDI

Petrol fiyatlarındaki yükselişe rağmen talebin güçlü seyrini sürdürdüğünü vurgulayan Wright, “Fiyatlar henüz talebi anlamlı şekilde düşürecek seviyeye ulaşmadı” şeklinde konuştu. Arz tarafındaki rahatsızlıkları hafifletmek için ABD’nin çeşitli adımlar attığını kaydeden Wright, 20 Mart’tan itibaren stratejik rezervlerden petrol akışının başladığını duyurdu. Günlük 1 ila 1,5 milyon varil arasında gerçekleşmesi beklenen bu akışın toplamda yaklaşık 3 milyon varili bulması öngörülüyor.

ARZ SIKINTISI ASYA’DA DAHA FAZLA HİSSEDİLİYOR

Wright, arz sıkıntısının en yoğun biçimde yaşandığı bölgenin Asya olduğunu belirterek, rafinerilere petrol tedarikinin devam ettirilmesinin öncelikli hedef olduğunu açıkladı. Bu bağlamda, enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor.