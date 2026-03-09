Petrol Fiyatları Tarih Yazıyor: 113 Dolar Seviyesine Ulaştı

ABD İLE İSRAİL ARASINDA SÜREN SAVAŞ ETKİLERİNİ GÖSTERİYOR

ABD ile İsrail’in başlattığı savaş, İran’ın Körfez ülkelerindeki ABD üslerine ve İsrail hedeflerine yönelik misilleme saldırılarıyla birlikte 10. günde de devam ediyor. Çatışmalar sonucunda, küresel enerji ticareti açısından büyük önem taşıyan Hürmüz Boğazı’ndaki trafiğin durması, petrol tesislerine yönelik saldırılarla birlikte üretim ve ihracatta aksamalara yol açtı. Bu durum, petrol fiyatlarında rekor bir artışa sebep oldu. Brent petrol yüzde 23 artışla varil başına 113,76 dolara yükseldi. Bu, 2020’de pandeminin başlamasından bu yana yaşanan en büyük günlük artış oldu. Son artış, geçen haftaki yüzde 28’lik yükselişin üzerine geldi. Brent petrolün vadeli fiyatı, 27 Şubat kapanışında 72,48 dolar seviyesindeydi. ABD ham petrolü ise yüzde 25,3 artışla 113,25 dolara ulaştı.

PETROL FİYATLARINDAKİ ARTIRIM ENDİŞELERİ

Orta Doğu’daki çatışmanın sona ereceğine dair herhangi bir işaret olmaması ve tankerlerin hâlâ Hürmüz Boğazı’ndan geçememesi, petrol fiyatları üzerindeki artış baskısının devam edeceği yönünde endişeleri arttırıyor. Bölgedeki petrol tesislerine yönelik dron ve füze saldırıları sürerken, Kuveyt petrol şirketi mücbir sebep (fors majör) ilan ederek, petrol üretim, sevkiyat ve sözleşme yükümlülüklerini geçici olarak durdurmuştu. Irak’ın petrol üretimi de yüzde 60 oranında azalma göstermişti.

İRAN’DAN PETROL FİYATI UYARISI

Dün, ABD ve İsrail’in İran’ın başkenti Tahran’daki büyük yakıt depolarını hedef aldığı bildirildi. Bunun üzerine İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki yakıt ve enerji tesislerini vurmakla tehdit ederken, “Eğer petrolün varil fiyatının 200 doların üzerine çıkmasına dayanabilecekseniz bu oyunu sürdürün” dedi. Bu açıklama, bölgedeki gerilimin artmasına neden oldu.

TRUMP’TAN PETROL FİYATI AÇIKLAMASI

ABD Başkanı, petrol fiyatlarındaki artışı “ABD ve dünyanın güvenliği ile barışı için ödenecek küçük bir bedel” şeklinde değerlendirdi. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, “İran nükleer tehdidinin ortadan kaldırılması tamamlandığında hızla düşecek olan kısa vadeli petrol fiyatları, ABD ve dünyanın güvenliği ile barışı için ödenecek çok küçük bir bedeldir. Aksini sadece aptallar düşünür!” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DE YENİDEN DEVREYE ALINDI

Türkiye’de, 2021’de uygulanan Eşel Mobil sistemi yeniden devreye girdi. Akaryakıt fiyatlarındaki artışların yaklaşık yüzde 75’inin Özel Tüketim Vergisi’nden karşılandığı öğrenildi. Bu durum, dezenflasyon sürecinin son aşamasında enflasyona olası etkilerin azaltılmasını hedefliyor. Eşel Mobil sistemi sayesinde akaryakıta gelen zamların yüzde 75’i ÖTV tarafından karşılanırken, yüzde 25’i pompa fiyatlarına zam olarak yansıtılıyor.