Petrol Fiyatları Ve Jeopolitik Riskler Borsa İstanbul’u Etkiliyor

KÜRESEL PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ RİSKİ ARTIRDI

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki ani artışın ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği ve enflasyonist riskleri tetikleyebileceği endişeleri, yatırımcıların risk alma isteğini azalttı. Ayrıca, ABD-İsrail-İran arasındaki gerilimin artması, jeopolitik risk algısını da daha fazla pekiştirdi. Bu faktörlerin birleşimi, BIST 100 endeksinin ciddi satış baskısı altında kalmasına yol açarak son üç haftada yüzde 10’dan daha fazla değer kaybetmesine neden oldu.

BİST 100’DE SATIŞ BASKISI ARTIYOR

Cuma günü yoğun satışlarla kapanan BIST 100, yeni haftaya olumsuz bir görünümle başladı. Haftanın ilk işlem gününde, satış işlemlerinin ivme kazanmasıyla endeksteki düşüş hızlandı. BIST 100, saat 11.30 itibarıyla yüzde 2,76 gerileyerek 12.439,99 puana düştü. Günün ilk yarısında düşüş devam ederken, saat 13.00’da önceki kapanışa göre 209,82 puan ve yüzde 1,64 azalışla 12.582,98 puana geriledi. Bu süreçte toplam işlem hacmi 77,9 milyar lira olarak kaydedildi.

SEKTÖRDEKİ DEĞİŞİMLER DİKKAT ÇEKİYOR

Sektör endeksleri incelendiğinde, bankacılık endeksinde yüzde 4,04 ve holding endeksinde yüzde 2,53 değer kaybı gözlemlendi. Sektörler arasında en fazla kazandıran yüzde 2,6 ile finansal kiralama ve faktoring sektörü olurken, en sert düşüş bankacılık sektöründe yaşandı. Öğleden sonraki işlemlerde tepki alımlarının gelmesi ile BIST 100, kayıplarının önemli bir kısmını telafi etti. Ancak endeks, yine de pozitif bölgeye geçemedi ve günü yüzde 0,71 düşüşle 12.702,00 puandan tamamladı.

TEKNİK GÖRÜNÜMDE DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 90,81 puan azalarak 12.702,00 puanda kapandı. Gün içinde en yüksek 12.717,63 puanı gören endeks, en düşük seviyesini ise 12.433,04 puanda test etti. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.600 puan seviyelerinin destek, 12.800 ve 12.900 puan seviyelerinin ise direnç noktası oluşturduğunu belirtiyor.