Petrol Fiyatları Yükselirken Gram Altın Dalgalanıyor

ABD VE İSRAİL’İN İRAN HAMLESİ PETROL FİYATLARINI ETKİLEDİ

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri adımlarının ardından petrol fiyatlarında ani bir yükseliş yaşanıyor. Ancak altın fiyatları belirli bir sabitlik gösteriyor. Savaş sonrası gram altın 7.300-7.500 TL, ons altın da 5.000-5.250 dolar aralığında dalgalanıyor.

ONS ALTINDAKİ DEĞİŞİMLER KONTROL ALTINDA

Uluslararası piyasalarda ons altın şu anda 5.161 dolar seviyelerinde işlem görmekte. Daha önceki seviyeleriyle karşılaştırıldığında, 5.223 dolar seviyelerinden bu noktaya gerilemiş durumda. Ons altının 5.080-5.250 dolar aralığında hareket ettiği görülüyor.

“2026’DA PARA KAZANMAK YOK”

Bu bağlamda İslam Memiş’in önemli uyarıları dikkat çekiyor: “2026 yılında altın ve gümüş yatırımcılarının psikolojilerinin çok sağlam olması lazım. Top gibi oynayacaklar onlarla. 2026’da altın ve gümüşten para kazanmak yok. Varlıklarına sahip çıkacaksın. Altın ve gümüşü spekülasyon aracı olarak kullanacaklar.” Memiş, grafiklerin bu yıl zorlu bir seyir izleyeceğini ifade ediyor ve istikrarlı bir yükseliş veya düşüş beklenmediğini belirtiyor.

SATIŞ PLANI VE BEKLENTİLER

Yatırımcılar olarak Haziran ayında altın ve gümüşle vedalaşacaklarını söyleyen Memiş, “Bizim beklediğimiz ons altında 5.800-6.000 dolar, gram altında 10.000 lira seviyeleri gelince vedalaşacağız” diyor. Ayrıca, ons altında 2.000 dolarlık bir satış beklediğini belirtirken, gram altında da benzer bir şekilde 2.000 lira düşüş öngörüyor. “Oraya daha var. Zamanı gelince sizi tekrar uyaracağım.” diyerek yatırımcıları bilgilendiriyor.