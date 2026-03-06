Semicenk Hastaneye Kaldırıldı Hayranları Endişelendi

Evinde tansiyonunun düşmesi nedeniyle bayılan şarkıcı Semicenk, hayranlarını endişelendirdi. Hastaneye kaldırılan sanatçının başına yedi dikiş atıldığı öğrenildi. Semicenk, bir arkadaşı aracılığıyla sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, hayranlarını sağlık durumu hakkında bilgilendirdi ve durumu oldukça iyi olduğunu açıkladı.

SAĞLIK DURUMU İYİLEŞİYOR

Semicenk, paylaşımında “Nazar nazar, hayırlı Ramazanlar arkadaşlar” ifadelerini kullanarak, hayranlarına moral verdi. Kafasında yedi dikişle hastaneden çıkan şarkıcı, bu paylaşımı sayesinde sevenlerini sevindirdi. Hayranlarının dualarını hissettiğini belirten Semicenk, sağlık durumunun hızla düzelmeye başladığını aktardı.

