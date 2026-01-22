Petrol Fiyatlarına Zam: Motorin Ücretleri Yükseliyor

petrol-fiyatlarina-zam-motorin-ucretleri-yukseliyor

Petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt pompa fiyatlarına zam olarak yansıyor. Motorinin litre fiyatında 1,43 liralık bir artış bekleniyor ve bu zam, Cuma gününden itibaren yürürlüğe girecek.

MOTORİNİN YENİ FİYATI

İstanbul’da motorin fiyatının 57,3 lira, Ankara’da 58,38 lira, İzmir’de ise 58,63 lira olması öngörülüyor.

DEPOLARIN MALİYETİ

Ortalama bir otomobilin deposunda 50 litre motorin bulunuyor. Böylelikle İstanbul’da bir aracın deposunun tamamen dolması 2 bin 865 liraya mal olacak.

TİCARİ ARAÇLARDAKİ ETKİ

Ticari araçların yakıt depoları, 500 ila 800 litre arasında değişiklik gösteriyor. 800 litrelik bir depoya sahip olan ticari araçların depolarının dolması ise 46 bin lirayı bulacak.

