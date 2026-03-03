Petrol Fiyatlarındaki Artış Zam Beklentisi Oluşturdu

petrol-fiyatlarindaki-artis-zam-beklentisi-olusturdu

Çatışmalar öncesinde brent petrol fiyatı 70 dolar civarında bulunuyordu. Ancak, yaşanan çatışmalar sonrasında bu fiyat 78 dolara kadar yükseldi. Petrol fiyatlarındaki bu artışın pompa fiyatlarına da etki etmesi bekleniyor. Sektör kaynaklarından elde edilen verilere göre, yarından itibaren motorin litre fiyatında 5 buçuk lira ile 7 lira arasında bir zam olması öngörülüyor. Benzin litre fiyatında ise 2 buçuk ile 3 lira arasında bir artış yaşanması bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul’da benzin fiyatı 58,34 lira, Ankara’da 59,28 lira, İzmir’de ise 59,56 lira olarak belirlenmiş durumda. Motorin ise İstanbul’da 60,39 lira, Ankara’da 61,49 lira, İzmir’de ise 61,76 lira düzeyinde satılmakta.

