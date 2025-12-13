Petrol Fiyatlarındaki Düşüş Türkiye’de Akaryakıtta İndirim Bekliyor

petrol-fiyatlarindaki-dusus-turkiye-de-akaryakitta-indirim-bekliyor

KÜRESEL PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ, AKARYAKIT FİYATLARINI DÜZENLEYECEK

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında meydana gelen büyük düşüş, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına indirim şeklinde yansıması bekleniyor. Brent petrolünün varil fiyatı 60 dolar seviyesine geriledi. Bu durum neticesinde, benzin ve motorin fiyatlarına yönelik gözlemler yoğunlaştı. Motorinde indirim gerçekleşti.

MOTORİN FİYATINDA DÜZENLEME YAPILDI

Dün gece motorinin litre fiyatına ortalama olarak 2 TL’lik bir indirim uygulandı. Şimdi ise benzin için benzer bir indirim beklentisi mevcut.

BENZİN FİYATINA İNDİRİM YOLDA

Piyasa kaynaklarına dayanan haberlere göre, salı günü benzinin litre fiyatında 2 lira 2 kuruş tutarında bir indirim yapılması öngörülüyor. İndirim gerçekleştiğinde benzin fiyatlarının 52 TL seviyelerine düşmesi bekleniyor.

OTOGAZDA BİR DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

4 Aralık tarihinde otogaz fiyatlarına 80 kuruş zam yapılmıştı. Ancak Brent petrol fiyatlarındaki bu düşüş, otogazda da indirim beklentisini artırdı.

PETROL FİYATLARI AKARYAKIT ÜZERİNDE ETKİLİ OLDU

Brent petrolün 60 doların altına gerilemesi, akaryakıt fiyatlarında aşağı yönlü hareketleri destekleyen bir etken oldu.

