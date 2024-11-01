Petrol Piyasası İçin Yeni Düzenleme

EPDK’DAN PETROL PİYASASINA YENİ DÜZENLEMELER

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), petrol sektöründeki lisans sahiplerinin asgari ödenmiş sermaye tutarını sağlama ve koruma yükümlülüğünü özellikle vurguluyor. EPDK’nın yayınladığı “Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu düzenleme ile birlikte lisans sahipleri, kurul tarafından belirlenen asgari ödenmiş sermaye tutarını sağlamak ve korumakla yükümlü oluyor.

LİSANS SÜRESİ SONLANDIRILACAK

Kurul kararıyla belirlenen asgari ödenmiş sermaye miktarını karşılayamayan lisans sahipleri için lisansların sona erdirilmesine yönelik işlemler gerçekleştirilecek. Bu durum, sektördeki mali istikrarı sağlamaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ayrıca aynı yönetmeliğin 7. maddesi de güncellenerek, “Rafinerici, iletim, depolama, işleme, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansları için, başvuru sahibi tüzel kişinin; 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim şirket ya da limited şirket olması ve Kurul Kararı ile belirlenen asgari ödenmiş sermayeyi sağlaması zorunludur.” ifadesi eklenmiş durumda.

Bu düzenlemeler, enerji sektöründe piyasa koşullarının daha sağlıklı işlemesi ve yatırımcı güvenliğinin artırılması için gereken bir konu olarak öne çıkıyor.