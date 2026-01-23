PFDK, 103 Futbol Menajerine Disiplin Cezası Verdi

TFF’DEN BAHİS SORUŞTURMASI KARARLARI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması çerçevesinde aldığı kararları kamuoyuna sundu. TFF, bahis faaliyetleri nedeni ile PFDK’ye sevk edilen toplam 103 futbol menajerinin ceza durumlarını belirtti.

MEN CEZALARI BELİRLENDİ

Federasyonun yaptığı açıklamaya göre, bu menajerlerden bazıları 45 gün ile 12 ay arasında değişen sürelerle men cezası aldı. Bu süreçte ceza alan isimlerin listesi için gerekli bilgilere ulaşmak mümkün.

