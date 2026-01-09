PFDK 489 Bahis Cezası İle İlgili Açıklama Yaptı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan Kararlar

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis oynama suçlamasıyla ilgili olarak, üst klasman gözlemcileri, klasman gözlemcileri, müsabaka temsilcileri ve son 5 yıl içinde TFF bünyesinde hakem olarak görev almış kişileri kapsayan toplam 489 kişi hakkında kararlar aldı. Bunun yanı sıra, idari tedbirli olarak incelemesi süren 2 futbolcunun tedbir durumuyla ilgili değerlendirme gerçekleştirildi.

Disiplin Süreci Devam Ediyor

Açıklanan kararlarla birlikte, bahis oynadığı gerekçesiyle pek çok kişi disiplin sürecine tabi tutuluyor. Özellikle hakemler ve gözlemciler üzerindeki bu durumun sonuçlarının, hem bireysel hem de profesyonel futbol camiası üzerinde etkili olması bekleniyor.