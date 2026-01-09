PFDK 489 Bahis Cezası İle İlgili Açıklama Yaptı

pfdk-489-bahis-cezasi-ile-ilgili-aciklama-yapti

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan Kararlar

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis oynama suçlamasıyla ilgili olarak, üst klasman gözlemcileri, klasman gözlemcileri, müsabaka temsilcileri ve son 5 yıl içinde TFF bünyesinde hakem olarak görev almış kişileri kapsayan toplam 489 kişi hakkında kararlar aldı. Bunun yanı sıra, idari tedbirli olarak incelemesi süren 2 futbolcunun tedbir durumuyla ilgili değerlendirme gerçekleştirildi.

Disiplin Süreci Devam Ediyor

Açıklanan kararlarla birlikte, bahis oynadığı gerekçesiyle pek çok kişi disiplin sürecine tabi tutuluyor. Özellikle hakemler ve gözlemciler üzerindeki bu durumun sonuçlarının, hem bireysel hem de profesyonel futbol camiası üzerinde etkili olması bekleniyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Goretti Fırtınası Nedeniyle Elektrik Kesintileri Yaşanıyor

Goretti Fırtınası, İngiltere'de elektrik kesintilerine ve ulaşımda aksamalarına yol açtı, on binlerce hane etkilenerek büyük zorluklar yaşandı.
Gündem

Aleyna Tilki’nin Avukatından Uyuşturucu Testi Açıklaması

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı. Avukatı, uyuşturucu testinin pozitif çıkmasına pasif maruziyetin neden olduğunu belirtti.
Gündem

Grönland Satın Alma Planı Yeni Aşamada

Donald Trump, Grönland'ı ABD'ye katmak için her vatandaşa kişi başı 10 bin ila 100 bin dolar ödeme önerdi. Toplam maliyet 5,7 milyar dolara kadar çıkıyor.
Gündem

TOKİ 2026 Yılı İçin Taksit Artış Oranlarını Açıkladı

Konut ve arsa alıcıları için uzun zamandır beklenen taksit artışları kesinleşti. Alıcıların yeni ödeme planları üzerindeki etkisi merak konusu.
Gündem

Suriye’de Çatışmalar Tırmanıyor: İkinci Operasyon Yolda

Suriye ordusunun YPG'ye yönelik yeni bir büyük operasyon planladığı bildirildi; Şeyh Maksud Mahallesi'nde tahliye talep ediliyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.