PFDK 489 İsim İçin Bahis Cezalarını Duyurdu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis oynama nedeniyle çeşitli görevlerde bulunan 489 kişinin isimlerini kamuoyuna duyurdu. Bu kişilerin arasında üst klasman gözlemcileri, klasman gözlemcileri, müsabaka temsilcileri, son beş yıl içinde TFF bünyesinde hakem olarak görev yapmış kişiler, bölgesel hakemler, bölgesel yardımcı hakemler ve bölgesel gözlemciler de yer alıyor. Ayrıca, daha önce idari tedbir altına alınmış olan 2 futbolcunun durumlarının incelenmesine yönelik kararların da açıklandığı belirtildi.
Goretti Fırtınası Nedeniyle Elektrik Kesintileri Yaşanıyor
Goretti Fırtınası, İngiltere'de elektrik kesintilerine ve ulaşımda aksamalarına yol açtı, on binlerce hane etkilenerek büyük zorluklar yaşandı.
Aleyna Tilki’nin Avukatından Uyuşturucu Testi Açıklaması
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı. Avukatı, uyuşturucu testinin pozitif çıkmasına pasif maruziyetin neden olduğunu belirtti.
Grönland Satın Alma Planı Yeni Aşamada
Donald Trump, Grönland'ı ABD'ye katmak için her vatandaşa kişi başı 10 bin ila 100 bin dolar ödeme önerdi. Toplam maliyet 5,7 milyar dolara kadar çıkıyor.
TOKİ 2026 Yılı İçin Taksit Artış Oranlarını Açıkladı
Konut ve arsa alıcıları için uzun zamandır beklenen taksit artışları kesinleşti. Alıcıların yeni ödeme planları üzerindeki etkisi merak konusu.
Suriye’de Çatışmalar Tırmanıyor: İkinci Operasyon Yolda
Suriye ordusunun YPG'ye yönelik yeni bir büyük operasyon planladığı bildirildi; Şeyh Maksud Mahallesi'nde tahliye talep ediliyor.