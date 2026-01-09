PFDK 489 İsim İçin Bahis Cezalarını Duyurdu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis oynama nedeniyle çeşitli görevlerde bulunan 489 kişinin isimlerini kamuoyuna duyurdu. Bu kişilerin arasında üst klasman gözlemcileri, klasman gözlemcileri, müsabaka temsilcileri, son beş yıl içinde TFF bünyesinde hakem olarak görev yapmış kişiler, bölgesel hakemler, bölgesel yardımcı hakemler ve bölgesel gözlemciler de yer alıyor. Ayrıca, daha önce idari tedbir altına alınmış olan 2 futbolcunun durumlarının incelenmesine yönelik kararların da açıklandığı belirtildi.