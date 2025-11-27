PFDK, Fenerbahçeli Ederson Ve Sallai Hakkında Kararını Açıkladı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) almış olduğu yeni kararlar duyuruldu.

FENERBAHÇE’DE EDERSON’A CEZA YOK, SALLAI İKİ MAÇ MEN CEZASI ALDI

Fenerbahçe oyuncusu Ederson hakkında ceza verilmesi için herhangi bir gerekçe bulunmadığı ifade edildi. Öte yandan, Galatasaraylı futbolcu Roland Sallai ise 2 maç men cezası ile cezalandırıldı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ZEYACORN KAYSERİSPOR KULÜBÜ’NE CEZA

Zeyacorn Kayserispor Kulübü, 22.11.2025 tarihinde gerçekleşen muhabereye göre, taraftarlarının gerçekleştirdiği çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi gereğince, bu tezahüratları yapan Kuzey Tribün Kuzey Alt C-D bloklarda yer alan taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilerek, bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engelleneceği bildirildi. Aynı maçta, Kayserispor’un idarecisi Mustafa Baki Ersoy da akredite edilmediği yerlerde bulunmasından ötürü FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 40.000 TL para cezasına çarptırıldı. Ancak, antrenör Vito Tercolo hakkında “cezaya uymama” gerekçesiyle herhangi bir ceza tayin edilmediği belirtildi.

İKAS EYÜPSPOR KULÜBÜ İHTAR CEZASI ALDI

İkas Eyüpspor Kulübü ise, 22.11.2025 tarihinde düzenlenen müsabakada taraftarlarının kötü tezahüratları nedeniyle, aynı sezonda ev sahibi statüsünde oynanan ilk maçtan dolayı FDT’nin 53/2. maddesi gereğince ihtar cezası aldı. Ayrıca, KAPALI TRİBÜN C blokta tezahürat yapan taraftarların kartları bloke edilerek, bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişleri engellenecek.

GALATASARAY’A DİSİPLİN CEZALARI YAĞDI

Galatasaray A.Ş., 22.11.2025 tarihinde oynanan karşılaşmasında taraftarlarının kötü tezahüratları nedeniyle, Kuzey Tribün 106-107-119-120-206-207-219-220 numaralı bloklarda bulunan taraftarlar için kartların bloke edilmesi kararlaştırıldı. Aynı zamanda, Galatasaray idarecisi Abdullah Kavukcu da talimat ihlalinden dolayı 40.000 TL para cezası ile cezalandırıldı. Ayrıca, Rolands Sallai, rakip takım sporcusuna ciddi faul gerçekleştirdiği için 2 resmi müsabakadan men cezası aldı.

GÖZTEPE VE KOCAELİSPOR’A AĞIR CEZALAR

Göztepe A.Ş., 23.11.2025 tarihindeki müsabakada taraftarlarının etken olduğu kötü tezahüratlar nedeniyle FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 700.000 TL para cezasına çarptırıldı. Aynı maçta taraftarlar tarafından gerçekleştirilen saha olayları nedeniyle 220.000 TL daha ceza aldı. Kocaelispor Kulübü’ne de benzer şekilde, taraftarlarının 5 kez kötü tezahürat yapması sebebiyle 520.000 TL para cezası verilmiş, ayrıca misafir tribünlerinde bulunan taraftarların girişleri de engellenecek.

BEŞİKTAŞ VE ÇAYKUR RİZESPOR CEZALARI

Beşiktaş A.Ş., 23.11.2025 tarihinde oynanan maçta taraftarlarının kötü tezahüratları nedeniyle ceza aldı. Çaykur Rizespor A.Ş. ise, taraftarlarının yine kötü tezahüratları yüzünden 23.11.2025 tarihli maçta benzer bir ceza aldı; her iki kulüp de FDT’nin 53/3. maddesine dayanarak ekzakt olarak ceza uygulandı.

FUTBOL KULÜPLERİNE DENETİM MEKANİZMALARI GETİRİLİYOR

Bütün bu kararlar, futbol kulüplerinin saha içi ve dışındaki disiplin ihlallerini minimize etmek amacıyla alınan denetim mekanizmalarının bir parçası olarak değerlendirilmektedir.