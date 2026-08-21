Phil Steele’nin Üniversite Futbolu Maratonu

Phil Steele, yıllardır kolej futbolu hakkında her türlü bilgiyi ezbere bilen bir isim olarak biliniyor. Ancak kendisine en basit sorulardan biri yöneltildiğinde, yani en sevdiği televizyon programının ne olduğu sorulduğunda, cevap veremiyor. Uzun süre düşünmesine rağmen bir yanıt bulamıyor ve sonunda en sevdiği bir dizi olmadığını, hatta hiçbir diziyi ismen sayamayacağını itiraf ediyor. Sadece hava durumunu kontrol ettiğini ve sabahları haberleri izlediğini söylüyor ve kızı film izlemek isterse onu izlediğini belirtiyor.

FUTBOLA ADANMIŞ BİR YAŞAMIN MİMARISI

Steele, Netflix ya da Hulu gibi platformlarda dizi izlemeye vakit ayıramıyor çünkü tüm zamanını Amerikan futboluna ayırıyor. Kolej futbolunun önemli yayınlarından biri olarak kabul edilen ve kendi adını taşıyan “College Football Preview” dergisinin yazarı olan Steele, hobileri ve boş zaman etkinliklerini uzun zaman önce hayatından çıkarmış. Gün boyunca kolej futbolu izliyor, tekrar izliyor, notlar alıyor, antrenörlerle konuşuyor ve bu konuda yazılar yazıyor. Yazdıklarını düzenliyor ve her yıl düzenli olarak dergisini yayımlıyor. Son 32 yıldır hayatını bu işe adayan Steele, geçen yaz Avrupa’yı ilk kez görme fırsatı bulmuş.

Steele, Amerikan spor dünyasında taraftarların en çok ihtiyaç duyduğu iki şeyi sunarak kendine özgü ve karlı bir alan yaratmış durumda: takımlar hakkında bilgi ve bilgili görünme imkanı. Dergisinin sloganı olan “Uzmanların Vazgeçemediği Kitap” ifadesi abartı değil. Gazeteciler ve spor yöneticileri derginin en sadık alıcıları arasında yer alıyor ve antrenörler her yıl Steele’in telefonlarına memnuniyetle yanıt veriyor. Derginin her yıl yayımlanması, çocukların Noel zamanı katalog geldiğinde yaşadığı heyecana benzer bir coşku yaratıyor çünkü kolej futbolunun yaklaştığının habercisi oluyor.

KÜÇÜK BİR İŞLETMEDEN DEV DERGİYE UZANAN YOLCULUK

Steele, 1992 yılında Saint Edward’s Lisesi’nin eski güreş antrenöründen altı dönümlük bir arazi satın almış. Antrenör ahırı güreş odası olarak kullanmayı planlarken, Steele burayı kendi dinlenme alanına dönüştürmüş. Trambolin, bisikletler ve tam bir basketbol sahası bulunan bu alanda her gün düzenli olarak egzersiz yapıyor ve günde 15 bin adım hedefine ulaşmaya çalışıyor. Futbol dışında nadiren başka bir şeyle ilgilenen Steele, “Kolej futbolu benim için her şey” diyor.

Çocukluğunda Cleveland’da büyüyen Steele, NFL’de Browns ve kolejde Ohio State takımlarını tutuyor ve takımları hakkında bilgi almak için her gün gazeteleri büyük bir hevesle okuyormuş. Babası Henry’nin kendisine bahis kuponlarını tanıtmasıyla futbol tutkusu daha da artmış. Matematik konusunda kendini geliştirdiğini söyleyen Steele, 10 yaşında kazananları tahmin etmeye ve kendi güç sıralamalarını oluşturmaya başlamış. Üniversiteyi denemiş ancak akademik hayat ona göre değilmiş. 21 yaşında kendi bahis hizmetini kurmaya karar vermiş ve ailesinin ikinci ipotek kredisi almasıyla bir matbaa satın alarak “Power Sweep” adlı bülteni çıkarmaya başlamış.

Steele, ilk yedi yıl boyunca maddi olarak zor günler geçirmiş ve matbaada uyumuş. 1989 yılında babasını kanserden kaybettiği yıl, tahminleri tutmaya başlamış ve 53-23’lük bir başarı elde etmiş. Ancak bahisçilere kendi tahminlerini açık etmekten yorulmuş çünkü açıkladığı bilgiler bahisçilerin oranları değiştirmesine neden oluyormuş.

İLK DERGİDEN GÜNÜMÜZE UZANAN BAŞARI HİKAYESİ

1990’ların ortalarında yerel kitapçılarda birçok futbol önizleme dergisi bulunuyordu. Street & Smith’s 1940’ta ilk yıllığını çıkarmıştı ve Sporting News, Athlon ve Lindy’s gibi yayınlar da benzer dergiler hazırlıyordu. Steele bu dergileri incelerken kendisinin daha fazlasını sunabileceğini düşünmüş ve 1994 yılında ilk “Phil Steele College Football Preview” dergisini çıkarmış. 195 sayfalık siyah-beyaz baskıyla hazırlanan dergi, radyo istasyonlarına gönderilmiş ve kısa sürede büyük ilgi görmüş.

Günümüzde dergi 375 sayfa olarak yayımlanıyor ve 138 FBS takımının tamamına yer veriyor. Steele, her takım için hazırlanan iki sayfalık bölümlerin tamamını kendisi yazıyor. Ekibiyle birlikte çalışmasına rağmen her kelimeyi kendisi kaleme alıyor. Dergide NCAA deneyimi, takım sıralamaları, oyuncu değerlendirmeleri, son beş yılın sonuçları ve tahminler yer alıyor. Steele’in amacı, “en doğru dergi” olarak değerlendirilmek.

YOĞUN TEMPO VE DİSİPLİNLİ ÇALIŞMA

Steele, her sabah saat 5.45’te uyanıyor ve eski maç kayıtlarını ya da SportsCenter tekrarlarını izliyor. Kolej futbolu maçlarını izlediği günlerde öğlene kadar 12 maçı aynı anda ekranlarında takip ediyor. Maçları izlerken kapsamlı notlar alıyor ve dokuz farklı güç sıralaması oluşturuyor. Transfer portalının işini zorlaştırdığını belirten Steele, en çok takımların sürekli değişen formalarından şikayetçi. “Bazen bir oyuncunun kim olduğunu anlamam maçın ilk çeyreğinin yarısını buluyor” diyor.

Sezon boyunca tüm takımlarla ilgili yazılan makaleleri takip eden Steele, bahar aylarında antrenörleri aramaya başlıyor. Derginin popülaritesi arttıkça Steele’in itibarı da artmış ve konferanslar onu medya günlerine konuşmacı olarak davet etmeye başlamış. Bu yılki sayı için Steele, 138 takımın 133’ünün antrenörleriyle görüşmüş.

SAHTE DERGİ UYARISI VE GELECEK PLANLARI

Geçtiğimiz günlerde bir müşteri, çevrimiçi satın aldığı daha küçük bir dergi hakkında Steele’in ofisini arayarak şikayette bulunmuş. Araştırma sonucunda Amazon’da dört sahte derginin satıldığı tespit edilmiş. Steele, sahte ürünlere karşı web sitesinde ve sosyal medya hesabında uyarı yayınlamış ve “İsimimi kalitesiz bir ürüne koymuşlar” diyerek tepkisini dile getirmiş.

Steele, tutkuyla başladığı bu yolculuğun onun izleme alışkanlıklarını da değiştirdiğini itiraf ediyor. Artık takım tutmaktan çok, herkesten daha yüksek seçtiği favori takımları analiz ediyor. Maçları eski heyecanıyla değil, klinik bir değerlendirmeyle izliyor. “Ahırda UL-Monroe ile Georgia State maçını izlerken bile gelecek yılın dergisini düşünüyorum” diyor ve ekliyor: “Sadece FCS futbolu izlemekten keyif alıyorum çünkü orada hiçbir tahmin yapmam gerekmiyor.”