Pide Kuyruğunda Tabancalı Saldırı Gerçekleşti

Olay, akşam saat 19.00 civarında Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde gerçekleşti.

BUCAKTA TABANCA SESLERİ YÜKSELDİ

F.K., iftar için fırının önünde pide kuyruğunda bekleyen İ.Y.’ye tabancayla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan İ.Y., aniden yere yığılırken, F.K. olayın ardından hızla bölgeden uzaklaştı. Çevrede bulunan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek sağlık ve polis ekiplerinin olay yerine gelmesini sağladı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı İ.Y., sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Polisin hızlı çalışması neticesinde F.K., yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.