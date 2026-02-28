Pide Kuyruğunda Tabancalı Saldırı Gerçekleşti

pide-kuyrugunda-tabancali-saldiri-gerceklesti

Olay, akşam saat 19.00 civarında Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde gerçekleşti.

BUCAKTA TABANCA SESLERİ YÜKSELDİ

F.K., iftar için fırının önünde pide kuyruğunda bekleyen İ.Y.’ye tabancayla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan İ.Y., aniden yere yığılırken, F.K. olayın ardından hızla bölgeden uzaklaştı. Çevrede bulunan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek sağlık ve polis ekiplerinin olay yerine gelmesini sağladı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı İ.Y., sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Polisin hızlı çalışması neticesinde F.K., yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

ABD İle İran Müzakereleri Devam Ediyor

Donald Trump, İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceklerini vurguladı ve müzakerelerde İran'ın yaklaşımını eleştirdi, yeni bir anlaşma arayışında olduklarını belirtti.
Gündem

Bakan Uraloğlu Dijital Dünyada Çocukları Koruyacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte tamamlanma aşamasında olduğunu duyurdu.
Gündem

Türkiye Tarihi Galibiyetle Sırbistan’ı Geçti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Sırbistan'ı 82-78 yenerek önemli bir başarı elde etti. Başantrenör Ergin Ataman, galibiyeti tarihi olarak değerlendirdi.
Gündem

Pide Kuyruğunda Silahlı Saldırı Gerçekleşti

İzmit'te iftar saati yaklaşırken bir kişi, fırın önünde pide kuyruğunda beklerken silahlı saldırıya hedef oldu. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gündem

5 İlde Maliyeye Yönelik Dolandırıcılık Operasyonu

Kocaeli merkezli gerçekleştirilen mali suç operasyonunda, iki firma 235 milyon TL zarara uğratılarak 5 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 12 kişi tutuklandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.