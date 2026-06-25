Pınar Altuğ’un Kızı Mezuniyet Balosunda

Pınar Altuğ Atacan, 1994 yılında Miss Türkiye birincisi seçildi. Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti 2008 yılında dünyaevine girdi. Çiftin kızları Su Atacan 2009 yılında dünyaya geldi. Su Atacan bu yıl lise eğitimini tamamladı. Genç kız mezuniyet diplomasını alarak büyük bir başarıya imza attı.
MEZUNİYET BALOSUNDA İLGİ ODAĞI OLDU
Salı akşamı Çubuklu 29’da görkemli bir mezuniyet balosu düzenlendi. Su Atacan baloda şıklığıyla herkesi büyüledi. Modacı Tuba Ergin imzası taşıyan özel bir kıyafet giydi. Genç kıza sosyal çevresinden yoğun iltifatlar yağdı.
NESLİHAN YELDAN'DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM
Oyuncu Neslihan Yeldan genç kızın görüntüsüne övgü dolu sözler söyledi. Yeldan “Cidden su gibi genç kız oldu” ifadesini kullandı. Bu yorum kısa sürede herkesin ortak görüşü haline geldi.