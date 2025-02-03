Pınar Gültekin’in Acılı Babasından Yürek Dağlayan Sözler

YARGITAY KARARINI BOZDU

Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in cinayetiyle ilgili Cemal Metin Avcı’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Bu karardan sonra ailenin yaşadığı üzüntüyle birlikte ilk kez “Neler Oluyor Hayatta” programına katılan acılı baba Sıddık Gültekin, isyan etti. “Kızım işkence yerine keşke kurşunlanarak ölseydi” ifadelerini kullandı. Kanal D ekranlarında hafta içi canlı yayınlanan programda, Pınar Gültekin davası detaylı olarak ele alındı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Cemal Metin Avcı hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasının bozulması yönünde karar aldı ve “canavarca hisle öldürme” yerine haksız tahrik indirimi uygulanmasına hükmetti. Bu durum, Gültekin ailesi için tekrar bir yıkım oldu.

BABANIN YÜREK DAĞLAYAN AÇIKLAMALARI

Acılı babanın duygu dolu sözleri şöyleydi; “Bu kararla kızımın gözümün önünde yeniden canlı canlı yakıldığını gördüm, izledim. Gerçekten bu kararı duyduğumdan beri kelimeler boğazımda düğümlü. Burası Türkiye Cumhuriyeti ve adalet herkes için eşit olmalı. Kızım sadece 27 yaşındaydı, hayalleri vardı. Bizim de hayallerimiz vardı ama hepsi artık yok. Ben şimdi ‘keşke kızım işkenceyle değil, kurşunla öldürülseydi’ diyerek ölüm seçiyorum. Bu bir baba için çok ağır bir durum. Benim kızım canice, planlanarak ve tasarlanarak katledildi. Bir cenin gibi iple bağlıyor, varile koyuyor, üstüne odun atıyor ve benzin döküyor. Verilecek kararı ben kamuoyuna bırakıyorum. Adalete güvenmezsem kime güveneceğim? Şaşırmış durumdayım.”

ADALLETİ KAYBETME KORKUSU

Baba Sıddık Gültekin, yaşadığı acıyı “Söyleyecek bir sözüm kalmadı” diyerek dile getirdi. Yargıtay’ın Cemal Metin Avcı’ya verdiği karar hakkında duyduğu tepki oldukça sertti. Gözyaşlarına boğulurken, sözlerine şöyle devam etti; “Muğla’dan bir türlü çıkamadık. 2.5 yıl boyunca mahkemeye gidip geldik. Bu dava 5 yıl sürdü. Tüm deliller ortadayken bu ne biçim bir haksızlık? Adli Tıp raporunda bile ‘diri diri yakılmış’ yazıyor. Ve bunda tam 11 profesörün imzası var. Bu nasıl bir haksızlık? Bir insanı diri diri yakmak canavarca his değilse nedir? Bu durum gerçekten bir garabet. İsyanım çok fazladır, çok öfkeliyim. Gizli gizli sabahlara kadar ağlıyorum. 5 gün boyunca kızımın cenazesini aradım ama onun yerine sadece kemiklerini buldum. Bu kararla adalet ölmüştür. Yazıklar olsun. Kızının kardeşi de cinayete yardım ve yataklık ettiği için ona da 4 yıl verdiler. Sanki ödüldü.”