Pınarbaşı’nda Cenaze Götüren Midibüs Devrildi

pinarbasi-nda-cenaze-goturen-midibus-devrildi

KAYSERİ’DE MİDİBÜS DEVRİLDİ

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde, Kayseri-Malatya kara yolunda bir midibüs şarampole devrildi. Karahalka mevkisinde gerçekleşen kazada, araçta bulunan 22 kişi yaralandı ve yaralılardan 3’ünün durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Kazanın Sebebi Kaygan Zemin

Alınan bilgilere göre, Mehmet Şirin’in kullandığı midibüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Yardım Ekipleri Olay Yerine Sevk Edildi

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri’deki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Cenaze Taşıma Amaçlı Yola Çıkmışlar

Midibüste yer alan kişilerin, İstanbul’da vefat eden bir bireyin cenazesini Malatya’ya götürmek amacıyla yola çıktıkları öğrenildi. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildiriliyor.

