Piyasa Yıl Sonu Dolar Beklentisi: 43,9571 Lira

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDEKİ DEĞİŞİM

TCMB’nin ağustos dönemi Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, geçen ayki yüzde 1,63’lük TÜFE artış beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,69’a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,66’dan 29,69’a çıktı.

TÜFE BEKLENTİLERİNDE GERİLEME

TÜFE’nin 12 ay sonrası artış beklentisi yüzde 23,39’dan 22,84’e, 24 ay sonrası beklentisi ise yüzde 17,08’den 16,92’ye geriledi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,7219’dan 43,9571’e, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 47,6972’den 48,3632’ye yükseldi. Önceki anket döneminde 19,9 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 20,3 milyar dolara yükseldi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 25,2 milyar dolara geriledi. Cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 2,9 seviyesinde, gelecek yıl içinse yüzde 3,7 düzeyinde kaldı.

POLİTİKA FAİZİ BEKLENTİLERİ

TCMB’nin politika faizine yönelik gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 40, ikinci toplantı beklentisi yüzde 37,74 ve üçüncü toplantı beklentisi yüzde 35,57 olarak belirlendi. Politika faizine yönelik yıl sonu beklentisi de yüzde 35,57 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 27,78’e geriledi.

BAKAN ŞİMŞEK’İN DEĞERLENDİRMESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası’nın ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını sosyal medya üzerinden değerlendirdi. Piyasanın 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin gerilemesini vurgulayan Bakan Şimşek, “Gerçekleşmelere duyarlı olan beklentilerin, enflasyon düştükçe Merkez Bankası tahminlerine daha da yakınsamasını öngörüyoruz. Bu sayede azalan katılıklar, dezenflasyona ilave destek sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.