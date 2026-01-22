Piyasalar Merkez Bankası Faiz Kararına Odaklandı

piyasalar-merkez-bankasi-faiz-kararina-odaklandi

PİYASALAR FAİZ KARARINI BEKLİYOR

Piyasalar, Merkez Bankası’nın alacağı faiz kararına odaklanmış durumda. Uzmanlar, faiz indirim miktarını 100 ila 200 baz puan arasında tahmin ediyor ve genel anlamda 150 baz puanlık bir indirim beklentisi hakim. Kararın saat 14:00’te açıklanması planlanıyor. Şu anda Merkez Bankası’nın politika faizi yüzde 38 seviyesinde bulunuyor. Eğer 150 baz puanlık bir indirim gerçekleşirse, faiz oranının yüzde 36,5’e düşmesi bekleniyor. Yılın ilk faiz toplantısından alınacak kararın piyasalarda önemli bir etki yaratması öngörülüyor.

BANKACILIK SEKTÖRÜ HAREKETLENECEK

Faiz indirimine paralel olarak, bankacılık sektöründe hisse senetlerinde belirgin bir hareketlilik yaşanması bekleniyor. Düşen faiz oranlarının, bankaların kredi verme kapasitesini artırarak karlılıklarını olumlu yönde etkileyeceği düşünülüyor. Ayrıca, sanayi hisselerinde de yükseliş beklentileri mevcut. Yatırımcılar, ertelenen yatırımlar ve düşük faizli kredi olanaklarının sağladığı fırsatlarla birlikte hareketlenme bekliyor.

DEZENFLASYON MESAJLARI VE TEMKİNLİ SİNYALLER

Ekonomi uzmanları ve Merkez Bankası, dezenflasyonu destekleyeceklerine dair mesajlar veriyor. Ancak, enflasyonda olası bir sapma durumunda sıkı para politikasının sürdürülmesi gerektiği konusunda temkinli sinyaller de kaydediliyor.

FAİZ KARARINDAN HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun faiz kararına dair metninde değişiklik yapılması öngörülüyor. Yeni yılın başlamasıyla birlikte, sıkı para politikasının nasıl devam ettirileceği konusunda açıklamalar içeren yeni karar metniyle, geleceğe yönelik öngörüler yapılması mümkün hale gelecek.

