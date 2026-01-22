Piyasalar Merkez Bankası’nın Faiz Kararını Bekliyor

Piyasalardaki Beklentiler

Piyasalarda Merkez Bankası’nın faiz kararına ilişkin beklentiler yoğunlaştı. Uzman görüşleri, 100-150-200 baz puanlık faiz indirimlerine işaret ediyor. Özellikle 150 baz puanlık bir indirimin fiyatlandığı düşünülüyor. Faiz kararının saat 14:00’te açıklanması bekleniyor. Merkez Bankası şu an için politika faizini yüzde 38 seviyesinde uyguluyor. Eğer 150 baz puanlık bir indirim gerçekleşirse, faiz oranının yüzde 36,5’e inmesi öngörülüyor. Yılın ilk faiz toplantısı sonucunda alınacak kararların piyasalara etkisi merakla bekleniyor.

Faiz İndiriminin Etkileri

Faiz indirimi gerçekleştirilirse, bankacılık sektöründe hisselerde ciddi bir hareketlenme olabileceği düşünülüyor. Bunun sebebi ise azalan faiz oranlarının bankaların daha fazla kredi vermesine ve böylece karlılıklarını artırmalarına zemin tanıması. Ayrıca sanayi hisselerinde de yukarı yönlü hareketler görülmesi bekleniyor. Düşük faizli kredi imkanları ve ertelenen yatırımlar gibi etkenlerle, yatırımcıların harekete geçebileceği düşünülüyor.

Dezenflasyon Mesajları

Ekonomi uzmanları ve Merkez Bankası, dezenflasyonun destekleneceğine dair sinyaller veriyor. Ancak enflasyonda bir sapma meydana gelirse, sıkı para politikasının devam edeceğine dair temkinli sinyaller de bulunuyor. Ekonomik istikrar için alınacak tedbirlerin önemine vurgu yapılıyor.

Karar Metni Üzerine Beklentiler

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun faiz kararını içeren metinde bazı değişikliklerin yapılması bekleniyor. Yeni yıl süresince sıkı para politikası uygulamalarının nasıl süreceğine dair mesajların yer alması umuluyor. Bu karar metni ile birlikte piyasa geleceğine yönelik öngörülerde bulunulması hedefleniyor.