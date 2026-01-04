Piyasalarda Jeopolitik Gerginlik: Altın ve Petrol Üst Sırada

piyasalarda-jeopolitik-gerginlik-altin-ve-petrol-ust-sirada

HÜRRİYET YAZARI BALCI, PİYASALARDAKİ TETİKLEYİCİLERİ ANALİZ ETTİ

Hürriyet yazarı Zeynel Balcı, 2026 yılının ilk haftasında ABD’nin Venezuela’ya yönelik olası bir saldırısının piyasalardaki endişeleri artırdığını belirtti. Balcı, “Şimdi gözler Çin ve Rusya’da olacak” ifadesini kullanarak, jeopolitik gerginliklerin yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdiğini aktardı. Venezuela’nın en yüksek petrol rezervine sahip ülke olmasına rağmen, bu durumun sadece petrol ile sınırlı kalmayabileceğine dikkat çeken Balcı, “Gerginlik, altın ve dolayısıyla gümüş ile diğer değerli madenleri de etkileyebilir” dedi.

PETROL VE ALTIN FİYATLARI GÖZDE OLACAK

Balcı, değerlendirmelerine devam ederek, piyasaların pazartesi sabahı Venezuela gündemiyle açılacağını ve bu duruma bağlı olarak petrol ve altın fiyatlarının dikkat çekici olacağını vurguladı. Ayrıca, İran’da enflasyonun yüzde 48’e ulaşması, riyalin değer kaybı ve ekonomik sebeplerle meydana gelen gösterilerle birlikte Trump’ın da İran’a müdahale tehditleri olduğunu hatırlattı. Balcı, “Dileriz olmaz ama; Venezuela’nın üzerine bir de İran’a müdahale olursa olay farklı bir boyuta taşınır” şeklinde konuştu.

JEOPOLİTİK GELİŞMELERİN ETKİSİ SÜRECEK

Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmelere de temas eden Balcı, Trump’ın barış çabaları ve “yüzde 90 anlaşma sağlandı” açıklamalarına rağmen, karşılıklı saldırıların devam ettiğini ifade etti. Piyasalarda bu jeopolitik gelişmelerin etkisinin süreceğini belirten Balcı, “Yarın sabaha kadar olay daha fazla netlik kazanır, piyasalar da ona göre gardını alır. Ancak altın, gümüş ve petrolü daha fazla konuşacağımızı şimdiden söylemek mümkün” ifadelerini kullandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Brighton Galibiyetiyle Ferdi Kadıoğlu İçin Övgüler Yağdı

Brighton, Premier Lig'de Burnley'yi 2-0 yenerek altı maç aradan sonra galibiyet elde etti. Ferdi Kadıoğlu, sergilediği başarılı performansla taraftarların takdirini topladı.
Gündem

Fenerbahçe Nkunku İçin Transfer Girişimlerini Sürdürüyor

Fenerbahçe, transfer hedeflerinden biri olan Christopher Nkunku ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor; ancak oyuncunun Milan'da kalma olasılığının daha fazla olduğu kaydediliyor.
Gündem

Crans-Montana Yangınında 18 Yaşında Türk Vatandaşının Ölümü Açıklandı

İsviçre'deki yılbaşı gecesi meydana gelen bar yangınında, 18 yaşında bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiği kaydedildi. Polis, ölenlerin kimliklerini belirlemeye devam ediyor.
Gündem

ABD Petrol Şirketleri İçin Venezuela Yatırım Fırsatları

Trump, Amerikan şirketlerine Venezuela'daki petrol varlıkları için tazminat talep ederken, geri dönüp altyapıyı onarmalarını ve sonrasında karşılığını almalarını istedi. Şirketler ise belirsizliğe karşı temkinli.
Gündem

ABD Operasyonu Venezuela’da Büyük Tepki Oluşturdu

ABD, Venezuela'nın başkenti Karakas'ta operasyon düzenleyerek Başkan Nicolas Maduro ve eşini ülkesinden çıkardı. Bu durum, ülkede hem protestolar hem de kutlamalara yol açtı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.