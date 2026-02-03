Piyasalarda Yeniden Yükseliş: Altın ve Gümüş İvme Kazandı

piyasalarda-yeniden-yukselis-altin-ve-gumus-ivme-kazandi

Altın ve gümüş piyasalarında son günlerde görülen sert satışların ardından yön, tekrar yukarı döndü. Artan risk iştahı ile ABD dolarındaki zayıflama, özellikle gümüş fiyatlarında ciddi bir toparlanmayı beraberinde getirdi. Gümüşün ons fiyatı, yüzde 10’un üzerindeki artışla 88 dolara kadar yükseldi. Spot altın da benzer bir şekilde, yüzde 6 oranında prim yaparak ons başına 4.940 dolar seviyesine çıktı. Bu gelişme, değerli metallerde on yılı aşkın süredir görülen en sert düşüşün sonrasında yaşandı. Geçtiğimiz ay, altın ve gümüş, deneyimli yatırımcıları dahi şaşırtan bir ivme ile rekor seviyelere tırmanmıştı. Artan jeopolitik riskler, para birimlerinin değer kaybetmesi ve ABD Merkez Bankası’na dair endişeler, yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirmişti.

ARTAN SPEKÜLASYON YÜKSELİŞİ HIZLANDIRDI

Çinli spekülatörlerin yoğun alımları, fiyatlardaki yükselişi hızlandırırken, ABD dolarının toparlanması ile birlikte geçtiğimiz cuma günü fiyatlarda geri çekilme gözlemlenmişti. Bir piyasa stratejisti, altını destekleyen temel dinamiklerin büyük ölçüde değişmediğini vurgulayarak, kısa vadede oynaklığın yüksek kalabileceğini ifade etti. Piyasalardaki dalgalanmaların sindirilmesi sırasında risk algısının yeniden şekillendiğini belirten stratejiste göre bazı büyük bankalar, altına yönelik iyimser beklentilerini devam ettiriyor. Örneğin, bir bankanın son raporunda, altının ons fiyatının 6.000 dolara ulaşacağı tahminlerinde bulunduğu aktarıldı.

DEĞERLİ METALLERDE YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Diğer değerli metaller de bu yükselişe katılarak, platin ve paladyumun yüzde 3’ün üzerinde değer kazandığı gözlemlendi. Doların değerini ölçen endeks ise yüzde 0,2 oranında geriledi. Alanında uzman stratejistler, altındaki üç günlük düşüşün sağlıklı bir düzeltme olduğuna dikkat çekerken, küresel ölçekte sert bir sıkılaştırma döneminin olası görünmediğini ifade etti. Jeopolitik belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle değerli metallerde uzun vadeli bir düşüşten ziyade, daha sınırlı ama kalıcı bir yükselişin gözlemleneceği düşünülüyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kurtulmuş’tan Suriye’nin Bütünleşmesine Destek Mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Suriye yönetimi ve YPG arasındaki mutabakatın bölge barışı için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.
Gündem

Meteoroloji Uzmanından Yeni Hava Tahmini Uyarısı

Perşembe günü batıdan yağışlı havanın ülkeye girmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda kar, batıda ise sağanak yağış etkili olacak.
Gündem

Altın Ve Gümüş Piyasasında Yükseliş Dalgalanması

Altın ve gümüş fiyatlarında kaydedilen sert düşüşlerin ardından, gümüş yüzde 10'un üzerinde değer kazanırken, altın ons fiyatı 4.940 dolara ulaştı.
Gündem

NATO Genel Sekreteri Rutte’den Ukrayna’ya Güçlü Destek Açıklaması

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya-Ukrayna savaşının sonrasında güvenlik garantileri hakkında konuştu ve bazı Avrupa müttefiklerinin Ukrayna'ya asker göndereceğini açıkladı.
Gündem

En Düşük Emekli Maaşı Farkı Ödeme Tarihi Belirlendi

Emeklilerin hesaplarına, 20 bin TL'ye çıkarılan en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı nedeniyle 3 bin 119 TL’lik ek ödeme yarın yapılacak.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.