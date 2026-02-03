Piyasalarda Yeniden Yükseliş: Altın ve Gümüş İvme Kazandı

Altın ve gümüş piyasalarında son günlerde görülen sert satışların ardından yön, tekrar yukarı döndü. Artan risk iştahı ile ABD dolarındaki zayıflama, özellikle gümüş fiyatlarında ciddi bir toparlanmayı beraberinde getirdi. Gümüşün ons fiyatı, yüzde 10’un üzerindeki artışla 88 dolara kadar yükseldi. Spot altın da benzer bir şekilde, yüzde 6 oranında prim yaparak ons başına 4.940 dolar seviyesine çıktı. Bu gelişme, değerli metallerde on yılı aşkın süredir görülen en sert düşüşün sonrasında yaşandı. Geçtiğimiz ay, altın ve gümüş, deneyimli yatırımcıları dahi şaşırtan bir ivme ile rekor seviyelere tırmanmıştı. Artan jeopolitik riskler, para birimlerinin değer kaybetmesi ve ABD Merkez Bankası’na dair endişeler, yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirmişti.

ARTAN SPEKÜLASYON YÜKSELİŞİ HIZLANDIRDI

Çinli spekülatörlerin yoğun alımları, fiyatlardaki yükselişi hızlandırırken, ABD dolarının toparlanması ile birlikte geçtiğimiz cuma günü fiyatlarda geri çekilme gözlemlenmişti. Bir piyasa stratejisti, altını destekleyen temel dinamiklerin büyük ölçüde değişmediğini vurgulayarak, kısa vadede oynaklığın yüksek kalabileceğini ifade etti. Piyasalardaki dalgalanmaların sindirilmesi sırasında risk algısının yeniden şekillendiğini belirten stratejiste göre bazı büyük bankalar, altına yönelik iyimser beklentilerini devam ettiriyor. Örneğin, bir bankanın son raporunda, altının ons fiyatının 6.000 dolara ulaşacağı tahminlerinde bulunduğu aktarıldı.

DEĞERLİ METALLERDE YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Diğer değerli metaller de bu yükselişe katılarak, platin ve paladyumun yüzde 3’ün üzerinde değer kazandığı gözlemlendi. Doların değerini ölçen endeks ise yüzde 0,2 oranında geriledi. Alanında uzman stratejistler, altındaki üç günlük düşüşün sağlıklı bir düzeltme olduğuna dikkat çekerken, küresel ölçekte sert bir sıkılaştırma döneminin olası görünmediğini ifade etti. Jeopolitik belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle değerli metallerde uzun vadeli bir düşüşten ziyade, daha sınırlı ama kalıcı bir yükselişin gözlemleneceği düşünülüyor.