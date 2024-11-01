More
Gündem

PKK’lı Teröristler Etkisiz Hale Getirildi

pkk-li-teroristler-etkisiz-hale-getirildi

TSK’NIN BAŞARILI OPERASYONU

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin kuzeyinde bulunan Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdiğini bildirdi. Ayrıca, Irak’ın kuzeyinde gerçekleşen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 4 PKK’lı teröristin yakalandığı vurgulandı.

MÜCADELE KARARLILIĞI

Açıklamada, “Bölgede mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek.” ifadesi kullanıldı. Bu durum, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadeledeki kararlılığını ve azmini gösteriyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Heyelan Sonrası Artvin-Rize Yolunda Trafik Atlamağı

Arhavi, Artvin'de meydana gelen heyelan sonucunda Rize-Artvin karayolu trafiğe kapandı. Ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Gündem

Yapay Zeka Kullanımında Yeni Adımlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü'nün yapay zekanın etkin kullanımını desteklediğini ve verimliliği artıracağını vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.