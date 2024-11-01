PKK’lı Teröristler Etkisiz Hale Getirildi

TSK’NIN BAŞARILI OPERASYONU

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin kuzeyinde bulunan Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdiğini bildirdi. Ayrıca, Irak’ın kuzeyinde gerçekleşen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 4 PKK’lı teröristin yakalandığı vurgulandı.

MÜCADELE KARARLILIĞI

Açıklamada, “Bölgede mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek.” ifadesi kullanıldı. Bu durum, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadeledeki kararlılığını ve azmini gösteriyor.