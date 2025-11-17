PKK Zap Kampından Çekildiğini Duyurdu

Terör örgütü PKK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırındaki Zap kampından ayrıldığını açıkladı.

ÇATIŞMA RİSKİ ORTADAN KALKMIŞTIR

Yapılan açıklamada, “16 Kasım akşamı itibarıyla Zap alanında çatışma riski oluşturan güçlerimiz farklı uygun sahalara çekilmiş durumdadır. Mevcut haliyle söz konusu alanda çatışma riski tamamen ortadan kaldırılmıştır” ifadesine yer verildi.

ÇEKİLME STRATEJİĞİ

Bu geri çekilmenin, mevcut şartlarda alınan bir stratejik karar olduğu belirtildi. Örgütün, güvenliğin sağlanması açısından bu adımı attığı kaydedildi.