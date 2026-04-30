Polis Akademisi ile Judo Eğitimi Protokolü İmzalandı

Polislerin yeteneklerine yenilik katılıyor.

Türkiye Judo Federasyonu, judonun köklü disiplinini Polis Akademisi’nin eğitim sistemiyle birleştiren önemli bir protokol imzaladığını duyurdu.

TAKTİK DERSLER MODERNİZE EDİLECEK

Söz konusu protokol ile Polis Akademisi ve tüm PMYO (Polis Meslek Yüksekokulu) ile POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) müfredatında yer alan “Polis Müdahale Yöntem ve Taktikleri” dersleri, federasyonun uzman desteğiyle güncellenerek modern bir eğitim anlayışına kavuşturulacak.

GÖNÜLLÜ AMİRLER SİYAH KUŞAKLA GÖREVE BAŞLAYACAK

İç Güvenlik Fakültesi’nde eğitim gören gönüllü amir adayları, mezuniyet dönemlerinde federasyonun denetiminde uzmanlık eğitimi alarak “siyah kuşak” seviyesine ulaşacak ve bu derecede görev alacak.

Açıklama yapan Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, “Amacımız; yetişen öğrencilerin judo ile tanışmasını sağlayarak eğitimlerine destek sunmaktır. Bu sayede polisimiz, olaylara doğru teknikle müdahale ederken kendisi zarar görmeyecek, şüphelinin beden bütünlüğünü ve vatandaşın güvenliğini en üst düzeyde koruyacak fiziksel donanıma kavuşacaktır,” şeklinde ifadelerde bulundu.

Protokol imza töreninde Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz’un yanı sıra, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı, Başkan Yardımcıları Fatih İnal, Deniz Alemdar ile Proje Sorumlusu Kaya Gezeker de yer aldı.