Polis Eğitiminde Yeni Düzenleme: Kadro Ve Şartlar Belirleniyor

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ’DEN YENİ DÜZENLEME

İçişleri Bakanı Çiftçi, polis eğitim kurumlarından ilişiği kesilen bireylere yönelik yeni bir düzenlemenin yapıldığını ifade etti.

Çiftçi, bir soru üzerine “Evet, bu konuda da önemli bir adım atıyoruz. Polis eğitim kurumlarında sağlık şartları gerekçesiyle ilişiği kesilen, daha sonra yargı kararıyla geri dönüp mezun olan ancak yeniden memuriyetten çıkarılan vatandaşlarımıza yeni bir imkan tanıyoruz. Başvurmaları ve gerekli şartları taşımaları halinde bu kişiler Genel İdare Hizmetleri Sınıfında uygun kadrolara atanabilecek. Bu düzenlemeyle geçmişte yaşanan mağduriyetleri gidermeyi hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu.

EMNİYETTE KADRO DÜZENLEMESİ

Çiftçi’nin yaptığı açıklamalara göre, emniyet teşkilatında rütbe ve kadro yapısında önemli değişiklikler gerçekleştirilecek. Emniyet müdürü ve emniyet amiri kadrolarının oranlarının artırılması planlanırken, komiser ve komiser yardımcısı kadrolarında da dengeli bir yeniden yapılandırmanın yapılacağı ifade ediliyor. Çiftçi, “Bu sayede polis okullarında daha tecrübeli rütbeli personelin görev almasını sağlayacağız. Aynı zamanda terfi sisteminde yaşanan tıkanıklıkları azaltacak ve üst rütbelere geçişte daha geniş bir personel havuzu oluşturacağız.” şeklinde bilgi verdi.

KADRO ŞARTLARI ŞEFFAFLAŞIYOR

Çiftçi, Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda polis eğitimine giriş şartlarını daha açık ve şeffaf hale getireceklerini belirtti. İç Güvenlik Fakültesine öğrenci alımında aranan kriterlerin doğrudan kanun metnine aktarılacağını kaydeden Çiftçi, “Yaş, sağlık, güvenlik soruşturması, adli sicil, YKS puanı, fiziki yeterlilik ve mülakat gibi tüm şartlar açık bir şekilde belirlenecek. Ayrıca polis meslek yüksekokullarından fakültelere geçiş şartlarını netleştireceğiz.” dedi.