Polis Ekiplerinden Sahte Altın Operasyonu: Yüzlerce Paket Ele Geçirildi

İSTANBUL’DA DOLANDIRICILIK OPERASYONU

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından alınan bir ihbarı değerlendirerek, Fatih’teki bir işletmeyi izlemeye aldı.

İşyerinin kapalı olduğu tespit eden polis ekipleri, kısa bir süre sonra işletmeyi açan Yüksel A.’yı gözaltına aldı.

SAHTE ALTINLAR ELE GEÇİRİLDİ

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yapılan aramada çok sayıda sahte altın buldu. 1 gramdan 10 grama kadar paketlenmiş altınların üzerinde, tanınmış altın üreticilerinin logolarının yer aldığı belirlendi.

Polis, iş yerinde yaptığı detaylı arama sonucunda 472 paketlenmiş sahte altın ile çok sayıda bilezik ele geçirdi. Yapılan baskında ayrıca pirinçten imal edilmiş altınların da bulunduğu bildirildi.

Şüphelinin sahte altınları pirinçten yapıp, tanınmış markaların logolarını taşıyan kutularla paketlediği saptandı. Ayrıca, gramajı ağır olan altınların ve bileziklerin altın suyuna batırılarak, kuyumculardaki mihenk taşı ile kontrol edilme işlemi ile gerçekmiş gibi satıldığı öğrenildi.

Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

