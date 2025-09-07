Polis, Gencin Yüzüne Tükürdü

OLAYI GÜNDEME GETİREN GÖRÜNTÜLER

Fransa’da, bir polisin sokakta bir gence tokat atıp yüzüne tükürmesiyle ilgili bir soruşturma başlatıldı. Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Aly Diouara, ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden polislerin bir genci kontrol ettiği anlara ait görüntüleri paylaştı. Diouara, Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez’in hesabını etiketleyerek, “Mahallede bir aile annesi tarafından kayda alınan bu sahne, geçen hafta sonu Saint-Denis’de yaşandı. Burada bir ‘polisin’ nadir görülen bir şiddetle bir (Arap) gencin yüzüne tokat atıp ardından tükürdüğünü görüyoruz. Dayanılmaz.” ifadelerini kullandı.

SAVCILIKTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerde, bir polisin sokak ortasında bir gence tokat atıp ardından yüzüne tükürdüğü, gencin ise memura herhangi bir karşılık vermediği dikkat çekiyor. Fransız BFMTV kanalının aktardığına göre, Paris’in banliyösü Saint-Denis kentinde 28 Ağustos’ta meydana gelen olayla ilgili Bobigny Savcılığı, “kamu yetkisine sahip kişi tarafından işlenen şiddet” gerekçesiyle bir soruşturma başlattı.