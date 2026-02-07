Polis Memuruna Saldırı: Güvenlik Görüntüleri Ortaya Çıktı

Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi’nde görev yapan 44 yaşındaki polis memuru Melih Okan Keskin, pazartesi günü rutin araç muayenesi için Yenimahalle’de bulunan bir muayene istasyonuna gitti. Keskin, burada istasyon çalışanlarıyla tartışmaya başladı ve bu gergin ortam hızla kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, Keskin çeşitli darbelere maruz kaldı ve daha sonra hastaneye kaldırıldı. Üç gün sonra beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitirdi. Olayın ardından güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı ve bu görüntülerde, muayene istasyonu çalışanının Keskin’in üzerine otomobil sürdüğü ve ardından ona yumruk attığı anlar kaydedildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla bağlantılı iki şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “2 Şubat 2026 tarihinde Yenimahalle’deki araç muayene istasyonunda meydana gelen ve polis memuru Melih Okan Keskin’in hayatını kaybetmesine neden olan yaralama olayıyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Şüpheliler S.A. ve M.Y., Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmış olup, Y.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmaktadır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir.” ifadesi yer aldı.

DARP OLAYINI ANLATTI

Hayatını kaybeden polis memuru Keskin’in eşi Emel Keskin, olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Eşi Melih Okan Keskin’in muayene istasyonuna gittiğinde bir tartışma yaşandığını belirten Emel Keskin, “Eşim dışarı çıkıp aracını çalıştırdıktan sonra park lambasının yandığını gördü ancak içeri girdiğinde muayene görevlileri ‘Bir şey yapamayız’ dediler. Ardından eşime alaycı bir şekilde ‘Geçmiş olsun’ dedikten sonra, eşimi dışarı gönderiyorlar. İçeride bazı kişiler toplanıp eşime saldırdı, 20-30 kişi tarafından darbedildi.” dedi.

ŞİDDET İDDİALARI VE KAYBETTİĞİMİZ HAYAT

İddialara göre, Keskin dışarı çıkıp darp raporu almak için telefonu ile 112’yi aradığı sırada bir araç tarafından üzerine sürüldü. Eşiyle yaptığı konuşmada “Eşim bu sırada bir darbe aldı ve sarsıldı. Sonra hastaneye gitmek zorunda kaldı.” ifadesini kullanarak, eşinin yaşadığı durumu aktardı. Keskin, eşi Melih Okan Keskin’in vefat etmesiyle birlikte hayallerinin de yarım kaldığını vurgulayarak, “Eşim hiçbir şekilde saldırgan davranmadı, sadece kendini savunmaya çalıştı. 44 yaşındaydı, 2 gün önce doğum günüydü.” dedi.

OLAYIN ARAŞTIRILMASI İSTENİYOR

Emel Keskin, olaya karışan kişilerin sayısının fazla olmasına rağmen yalnızca bir kişinin tutuklanmasını eleştirerek, “Bu olayın daha fazla araştırılmasını ve aydınlatılmasını istiyorum. Firma olaydan sonra hiçbir sorumluluk üstlenmedi ve sonuna kadar bu işin peşindeyim.” şeklinde konuştu. Ayrıca, olaya karışan kişilerin geçmişi ile ilgili de bilgiler alarak konunun üzerinde durmakta kararlı olduğunu açıkladı.

EGM’DEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), melih Okan Keskin’in hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak, bir polis başmüfettişinin görevlendirildiğini bildirdi. Açıklamada, “2 Şubat’ta Ankara’da bir araç muayene istasyonunda yaşanan kavgada polis memuru Keskin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmiştir. Olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla polis başmüfettişi görevlendirilmiştir.” ifadeleri yer aldı.

BAKAN YERLİKAYA’DAN BAŞSAĞLIĞI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Melih Okan Keskin için başsağlığı mesajı yayımladı. Yerlikaya, “Melih Okan Keskin’e Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum.” ifadeleriyle olayın ciddiyetini vurguladı.

ADALLET BAKANI TÜRK’TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin için başsağlığı dileyerek, “Soruşturma titizlikle yürütülmektedir.” açıklamasında bulundu. Keskin’in, yaşanan bu menfur olayı tüm yönleriyle araştırmaya kararlılık gösterdiği vurgulandı.