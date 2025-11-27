Polis Memurundan Örnek Davranış: Çukuru Kapatma İnisiyatifi

Olay, Antakya’daki 75’inci Yıl Bulvarı’nda gerçekleşti.

TRAFFİK YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLDU

Yolda meydana gelen çukur nedeniyle sürücülerin manevra yaparak çukura düşmemek için çaba gösterdiği görüldü. Bu durum trafik akışında yoğunluğa sebep oldu. Bu esnada bölgede görevli trafik polisi, araçların hasar görmesini önlemek ve trafik akışını sağlamak adına kendi imkanlarıyla müdahalede bulundu.

VATANDAŞLARDAN TAM NOT

Polis memuru, elindeki kürekle çukuru doldurarak kapattı. Bu örnek davranış, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.