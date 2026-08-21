Polis Memurunun Ölümünde Aranan Kadın, Destek Grubu Kurmuştu

Worcester Polis Departmanı’nda 31 yıldır görev yapan memur Kurt Solomon, dün sabah kendisine ait evde ölü bulundu. Polis, memurun ölümüyle bağlantılı olarak eşi ve ilk müdahale görevlilerinin ruh sağlığı konusunda çalışan bir grubun kurucusu olan Karen Solomon’u arıyor. 58 yaşındaki Karen Solomon’un silahlı olduğundan şüpheleniliyor ve evin kapı kamerası görüntüleri, olay sabahı onu terliklerle sokakta yürürken gösteriyor.

POLİS MEMURU EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Worcester Polis Departmanı, dün sabah evden yapılan ihbar üzerine olay yerine giden ekiplerin Kurt Solomon’u evde ölü bulduğunu açıkladı. Kurbanın kimliği polis tarafından resmi olarak doğrulanmasa da yerel polis sendikası başkanı Thomas Duffy, ölen kişinin 31 yıllık departman emekçisi Kurt Solomon olduğunu doğruladı.

KAREN SOLOMON HAKKINDA ARAMA BAŞLATILDI

Yetkililer, Kurt Solomon’un eşi olduğu belirlenen Karen Solomon’un dün sabah erken saatlerde evde bulunduğunu ve kendisiyle görüşülmek istendiğini duyurdu. Worcester Bölge Savcısı Joseph Early Jr., Karen Solomon’un olayla ilgili soruşturma kapsamında arandığını ve kendisiyle konuşulmak istendiğini ifade etti. Mahkeme kayıtlarına göre çiftin aynı evi paylaştığı ve 2016 tarihli bir iflas davasında Kurt Solomon’un Karen Solomon’u eşi olarak gösterdiği öğrenildi. Yetkililer, aile içi şiddet gizlilik kurallarını gerekçe göstererek çiftin mevcut ilişki durumu hakkında bilgi vermekten kaçındı.

İLK MÜDAHALE GÖREVLİLERİNİN RUH SAĞLIĞI İÇİN ÇALIŞIYORDU

Karen Solomon’un, ilk müdahale görevlilerinin intihar nedeniyle hayatını kaybetmesi durumunda onları anmak, ailelerine destek olmak ve polis ile acil müdahale ekiplerinde ruh sağlığı farkındalığını artırmak amacıyla kurulan First H.E.L.P. adlı organizasyonun kurucu ortaklarından biri olduğu açıklandı. Organizasyon yaptığı yazılı açıklamada, “Önceliğimiz hayatını kaybeden memur, ailesi, meslektaşları ve Worcester kolluk kuvvetleri topluluğudur. Bu trajediden etkilenen herkese başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

KAPIDAKİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Worcester Polis Departmanı, Karen Solomon’un dün sabah erken saatlerde tişört, şort ve terliklerle bir sokakta yürüdüğünü gösteren kapı kamerası görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. Polis, bölgede sürücülere fotoğraflı el ilanları dağıtırken, arama çalışmalarına yerel, eyalet ve federal kurumların katıldığı bildirildi.

KURT SOLOMON İÇİN MESLEKTAŞLARINDAN TAZİYE

Worcester Polis Sendikası Başkanı Thomas Duffy, yaptığı açıklamada, “Bir kişiyle 31 yıl görev yaptığınızda, o kişi meslektaşınız olmaktan çıkar, aileniz olur. Bugün ailemizin bir üyesini kaybettik. Müthiş bir insandı” dedi. Karen Solomon’un Amazon’daki yazar biyografisinde, 2014’ten bu yana “sahada konuşamayan ya da konuşmak istemeyen binlerce polise ses verdiği” belirtiliyordu. Yazarın “Hearts Beneath the Badge” ve “The Price They Pay” adlı iki kitabı bulunuyor.