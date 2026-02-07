Polis Memurunun Ölümüne Neden Olan Kavga Görüntüleri Açıklandı

Melih Okan Keskin, 44 yaşındaki bir polis memuru, otomobilini rutin muayene için Yenimahalle’deki araç muayene istasyonuna götürdü. Pazartesi günü yaşanan olayda, Keskin ile istasyon personeli arasında önce bir tartışma, ardından da fiziksel bir kavga meydana geldi. Kavgada Keskin, görevli personel tarafından darbedilirken, hemen sonrasında Gazi Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Orada beyin kanaması geçiren Keskin, üç gün sonra hayatını kaybetti. Olayın ardından muayene istasyonundaki güvenlik kamerası görüntüleri de yayınlandı; görüntülerde muayene istasyonu görevlisinin Keskin’in üzerine aracını sürdüğü ve ardından yumruk attığı görülüyor. Çeşitli personellerin kavga sırasında Keskin’in üzerine yürüdüğü anlar da kaydedilmiş durumda.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kavga ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre, 2 kişi tutuklandı. Başsavcılık kaynaklı bilgide, “2 Şubat 2026 tarihinde Yenimahalle’de meydana gelen olay sonucunda, polis memuru M.O.K.’nın hayatını kaybetmesine sebep olan yaralama olayıyla ilgili olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında; şüpheliler S.A. ve M.Y. sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanmış, şüpheli Y.K. hakkında ise adli kontrol uygulanmıştır. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir” ifadeleri yer aldı.

20-30 KİŞİ DARBETMİŞ

Hayatını kaybeden Keskin’in eşi, olay hakkında yaptığı açıklamada, “Eşim tekrar dışarı çıkıp arabayı çalıştırdıktan sonra park lambasının yandığını görüyor ve tekrar içeri geliyor” dedi. Keskin, eşinin “Yetkili kimse yok mu?” diye sorduğunda, kendisine başka bir mühendis ile görüşmesi söylendiğini aktararak, “Orada onunla konuşurken tartışma çıkıyor ve 20-30 kişi toplanarak eşimi darbetmeye başlıyorlar. Eşim bu darp esnasında diğer vatandaşlar tarafından kurtarılmaya çalışırken daha fazla darbedildiğini söyledi” ifadelerini kullandı.

ARABAYI ÜZERİNE SÜRÜYOR

Keskin, eşinin bilincinin açık olduğunu aktardı ve aradığı sırada bir aracın onun üzerine sürüldüğünü kaydetti. “Hatta kamera kayıtlarında eşimin ayağının ezildiği gözüküyor” diyen Keskin, “Eşim telefon görüşmesi yaparken araçtan inen şahıs şiddetli bir şekilde eşime bir yumruk atıyor. Eşim bu yumruk darbesiyle sarsıldı, ama düşmedi” şeklinde konuştu. Darp raporu almak için kendi aracıyla hastaneye giden Keskin, eşinin durumunu açıklayarak, “Kendisi ‘Kavga oldu, dayak yedim’ dedi. Sonrasında hastanede beyninde kanama olduğu bilgisi verildi” ifadelerini kullandı.

HAYALLERİMİZ YARIM KALDI

Keskin, hastane sürecinde eşinin oğulları ve kendisi hakkında endişelerini dile getirdi. “Benim eşim bir yumrukla hayatını kaybedecek biri değildi. Hayatının baharında gitti” diyerek acısını dile getiren eş, “Eşim olay yerinden ambulansla sevk edilmedi. Ambulanstan kimse çağırılmadı; kendisi kendi aracımıza binip hastaneye gitti. Olayın daha çok araştırılmasını ve aydınlanmasını istiyorum” dedi. Ayrıca, olayın daha fazla kişi tarafından araştırılmasını talep etti.

SABIKA KAYDI VARMIŞ

Eşinin ölümünden sonra sadece bir kişinin tutuklandığını ifade eden Keskin, firmanın “Eski personelimiz” gibi açıklamalarına karşı çıkarak, “Olayın arkasında olacağım, bu personelin sabıka kaydı var” dedi. Eşinin hastaneye kaldırılması sürecinde şirket tarafından herhangi bir açıklama yapılmadığını belirten Keskin, “Kocaman bir şirket olayı örtbas etmeye çalışıyor” diyerek tepkisini dile getirdi.

EGM’DEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Keskin’in ölümüne sebep olan olayla ilgili bir polis başmüfettişi görevlendirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla gereken adli süreçlerin takip edileceği” belirtilirken, vefat eden polis memuruna başsağlığı dilekleri de iletildi.

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN BAŞSAĞLIĞI

İçişleri Bakanı, Melih Okan Keskin için yaptığı paylaşımda, “Hepimizi derinden üzmüştür” ifadelerini kullanarak, olayın araştırılması için gereken adımların atılacağını belirtti. Ayrıca, Adalet Bakanı da yaşanan olayın titizlikle incelendiğini ifade ederek, polis memurunun kaarlılığı ve ailesine cereyan eden acıyı paylaştı.