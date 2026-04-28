Polisleri Hedef Alan Şüphelilere İddianame Hazırlandı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İDDİANAMESİ GÖRÜLDÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, terör saldırısının gerçekleştiği Yapı Kredi Plaza’daki kamera kayıtlarına yer verildi. Kayıtlar, şüphelilerin olay yerine doğru pencereden bakarak, akabinde birlikte ve eş zamanlı bir şekilde güldüklerini ortaya koyuyor.

Eylemin bilinçli ve iradi bir şekilde gerçekleştirildiği ifade edilen iddianamede, görüntülerin tesadüfi ya da bireysel bir davranış olmadığına dikkat çekildi. Aksine, şüphelilerin bu videoyu fiilin başından itibaren ortak bir katkı ile bilinçli şekilde şekillendirdiği belirtildi.

KÜÇÜMSEYİCİ İFADELERDE SUÇLAMA

İddianamede, videoda emniyet mensuplarına yönelik yapılan küçümseyici ifadelerin “devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama” suçu kapsamında değerlendirildiği aktarılıyor. Olayın yorumları incelendiğinde, toplumda yaydığı infial göz önüne seriliyor. Şüphelilerin ifadeleri ve tutumları bir arada değerlendirildiğinde, Türk Polis Teşkilatı mensuplarını hedef aldıkları ve bu şekilde kamu görevlilerini itibarsızlaştırmaya çalıştıkları ifade ediliyor.

KARŞITLIK VE DÜZEN BOZULMASI RİSKİ

Söz konusu ifadeler ve davranışların, devletin güvenliğini sağlamakla görevli emniyet mensupları ile bu kuruma güvenen toplum kesimi arasında bir karşıtlık oluşturma potansiyeli taşıdığı iddianamede vurgulanıyor. Video içeriği, toplumun bir kesimini diğerine karşı kin ve düşmanlığa sevk edebilecek nitelikte olduğu kaydediliyor.

SUÇLAMALAR DEVAM EDİYOR

İddianamede, tutuklu N.K. ile tutuksuz şüpheliler B.K, C.A, İ.K, M.D, N.Ö, S.N.B. ve Z.S’nin “devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlarından 1,5’ar yıldan, 5’er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.