Polonya, 40 Bin Asker Gönderecek

POLONYA ORDUSU HAZIRLIK YAPMAKTA

Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Cezary Tomczyk, Polsat News’e verdiği demeçte, ülkesinin Zapad-2025 tatbikatına uzun bir süre hazırlık yaptığını ve ordunun 30 binden fazla askerle tatbikatlar gerçekleştirdiğini ifade etti.

NATO ASKERLERİNE GEREKEN BİR KONU

Tomczyk, Zapad-2025’e uygun bir yanıt verebilmek için Polonya ve NATO askerlerine gereksinim olduğunu dile getirdi. “Unutmayalım ki Ukrayna’daki savaş burada başladı. Bu nedenle Polonya ordusu buna hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde sınırda yaklaşık 40 bin askerimiz olacak.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Rus insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını ihlal etmesinin Zapad-2025 tatbikatıyla bağlantılı olduğunu vurguladı.

SINIRLAR KAPATILIYOR

Polonya, Rusya ve Belarus’un ortaklaşa düzenleyeceği Zapad-2025 askeri tatbikatı nedeniyle, demir yolu geçişleri de dahil olmak üzere Belarus ile olan sınırını bu gece yarısından itibaren ikinci bir duyuruya kadar kapatacağını bildirdi. Rusya ve Belarus Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştireceği stratejik askeri tatbikat olan Zapad-2025, yarın başlayacak ve 16 Eylül’e kadar devam edecek.