Polonya, Sınırda 40 Bin Asker Hazırlıyor

POLONYA, ZAPAD-2025’E HAZIRLIKLARI ARTIRIYOR

Polonya’nın Savunma Bakan Yardımcısı Cezary Tomczyk, Polsat News televizyonuna yaptığı açıklamalarda, ülkesinin uzun zamandır Zapad-2025 tatbikatına hazırlandığını ve ordu tarafından 30 binden fazla askerin katılımıyla tatbikatlar gerçekleştirildiğini aktardı.

NATO ASKERLERİNİN GEREKİRLİĞİ

Zapad-2025 tatbikatına uygun bir yanıt verebilmek adına Polonya ve NATO askerlerine ihtiyaç olduğunun altını çizen Tomczyk, “Unutmayalım ki Ukrayna’daki savaş burada başladı. Bu nedenle Polonya ordusu buna hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde sınırda yaklaşık 40 bin askerimiz olacak.” dedi. Tomczyk, aynı zamanda Rus insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını ihlal etmesinin Zapad-2025 tatbikatıyla bağlantılı olduğuna değindi.

SINIR KAPATMA KARARI

Polonya, Rusya ve Belarus’un ortaklaşa gerçekleştireceği Zapad-2025 askeri tatbikatı nedeniyle demir yolu geçişleri de dahil olmak üzere Belarus ile olan sınırını bu gece yarısından itibaren ikinci bir duyuruya kadar kapatma kararı aldığını bildirdi. Rusya ve Belarus Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştireceği ortak stratejik askeri tatbikat olan Zapad-2025, yarın başlayacak ve 16 Eylül’e kadar sürecek.