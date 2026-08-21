Polymarket, Şüpheli İşlemleri DOJ’ye Bildirdi

Washington merkezli tahmin piyasası platformu Polymarket, askeri içeriden bilgi ticareti şüphesi taşıyan onlarca hesabı soruşturma için Adalet Bakanlığı’na bildirdi. Şirketin üst düzey bir yetkilisi tarafından doğrulanan bu bildirimler, daha önce kamuoyuna yansımamıştı ve bağımsız bir izleme kuruluşunun perşembe günü yayımladığı rapordan önceye dayanıyor. Partizan olmayan Anti-Corporate Data Collective adlı kuruluş, Polymarket’in kamuya açık verilerini analiz ederek savaş piyasalarından toplamda yaklaşık 8 milyon dolar kâr elde eden 152 hesap tespit etti ve bu hesapların birçoğunun içeriden öğrenen ticareti belirtileri taşıdığını açıkladı. Adalet Bakanlığı, konuyla ilgili yorum talebine cuma günü yanıt vermedi. Polymarket hakkında henüz herhangi bir yasa dışı işlem suçlaması bulunmuyor.

ASKERİ İÇERİDEN ÖĞRENEN TİCARETİ İDDİALARI

Tahmin piyasalarında kullanıcılar spor müsabakalarından kültürel etkinliklere, seçimlerden hava durumuna ve savaş konularına kadar pek çok alanda bahis oynayabiliyor. ABD yasalarına göre savaş piyasaları yasa dışı sayılsa da Polymarket’in denizaşırı platformunda bu piyasalar hâlâ erişime açık ve oldukça ilgi görüyor. Bu yıl tahmin platformlarının popülaritesindeki hızlı artışla birlikte haftalık işlem hacimleri milyarlarca dolara ulaşırken, Polymarket’te askeri içeriden bilgi ticaretiyle ilgili olduğu düşünülen şüpheli işlemler de art arda ortaya çıkıyor. Nisan ayında Adalet Bakanlığı, özel kuvvetlerde görevli bir askeri, Venezuela’nın dönemin lideri Nicolás Maduro’ya yönelik ABD operasyonuna dair askeri sırları kullanarak bahis oynamakla suçlamış, asker suçlamaları reddetmişti. Ayrıca bir yatırımcının, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla ilgili onlarca şüpheli bahisten yaklaşık 1 milyon dolar kazandığı da ortaya çıkmıştı. Polymarket’in en büyük rakibi Kalshi’de de içeriden öğrenen ticareti endişeleri yaşanmış ancak bu vakalar seçimler, kültürel konular ve Donald Trump’ın konuşmalarında söyleyecekleri hakkındaki piyasalarla ilgili olmuştu.

RAPORDAKİ ŞÜPHELİ HESAP BELİRTİLERİ

İzleme kuruluşunun raporuna göre, işaretlenen 152 hesabın birçoğunda içeriden öğrenen faaliyetine işaret eden güçlü belirtiler bulunuyor. Bu hesapların önemli bir kısmı yeni açılmış cüzdanlardan oluşurken, düşük ihtimalli bahislerde dikkat çekici şekilde doğru zamanlamayla işlem yapmışlar. Söz konusu hesapların yüzde 97 gibi çok yüksek bir kazanma oranına sahip olduğu belirtilirken, tahmin piyasalarındaki çoğu yatırımcının para kaybettiği hatırlatılıyor. Polymarket’in üst düzey yetkilisi, bu kalıpların genellikle içeriden öğrenen ticaretine işaret eden ipuçları olduğunu kabul etmekle birlikte, tek başına bu belirtilerin bir suç kanıtı oluşturmayacağını vurguladı. Yetkili, şirketin iç denetim araçlarının içeriden öğrenen faaliyetlerini tespit etmek için yaklaşık 150 ek sinyal ve işlem kalıbını izlediğini söyledi.

POLYMARKET'TEN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ AÇIKLAMASI

Polymarket’in kurucusu ve CEO’su Shayne Coplan, federal tahmin piyasaları düzenleyicisi Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun (CFTC) perşembe günkü kamu toplantısında şirketin içeriden öğrenen ticaretine karşı yürüttüğü çalışmaları anlattı. CFTC danışma komitesi üyesi olan Coplan, şirketin yakın zamanda eski bir FBI yetkilisini işe aldığını ve bu kişinin Polymarket platformu için “özel, mülkiyete dayalı izleme yazılımı” geliştirdiğini belirtti. Coplan, Palantir ve Chainalysis gibi iş ortaklarıyla yaptıkları görüşmelerde bu yazılımın büyük takdir topladığını aktararak, “Bu sisteme sahip olduğumuz için minnettarız ve yatırımlarımızı sürdürüyoruz” dedi. Coplan ayrıca Maduro vakası ve diğer içeriden öğrenen ticareti davalarının “sorunlu” olduğunu ancak bu durumlarda komisyon ve kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde hareket ettiklerini ifade etti. Artan incelemeler karşısında Polymarket, mart ayında denizaşırı ve ABD platformları için “geliştirilmiş piyasa bütünlüğü kuralları” duyurmuş, içeriden bilgiye dayalı bahisleri yasaklamış ve bir olayın sonucunu etkileme yetkisine sahip kişilerin ilgili piyasalarda işlem yapamayacağını açıklamıştı.

YETKİLİLERDEN VE KANUN YAPICILARDAN ARTAN BASKI

Bu önlemlere rağmen yetkililerin soruşturmaları devam ediyor. CFTC’nin Polymarket’in yasalara uygun hareket edip etmediğini incelediği belirtilirken, Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi de tahmin piyasalarındaki içeriden öğrenen ticaretini araştırıyor. New York Belediye Meclisi ise bu şirketlerin pazarlama uygulamalarını mercek altına almış durumda. Kırk dört eyaletin başsavcısından oluşan iki partili bir koalisyon daha fazla düzenleme talep ederken, Kongre’deki Demokrat ve Cumhuriyetçi kanun yapıcılar da savaş piyasalarının askeri personelde yolsuzluğu teşvik ederek ve ABD’nin hasımlarına istihbarat sızıntısına yol açarak ulusal güvenliği tehdit edebileceği uyarısında bulunuyor. İzleme kuruluşunun araştırmacılarından Michelle Kendler-Kretsch, “Ulusal güvenlik altyapımız sırları gizli tutmak üzere tasarlandı. Birinin sırf para kazanmak için bu gizlilik mührünü kırmasına fırsat vermek, tüm ulusal güvenlik yapımızı riske atıyor” dedi.