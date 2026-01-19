Porsche 911 2025 Yılına Rekor Büyüme İle Girdi

porsche-911-2025-yilina-rekor-buyume-ile-girdi

Porsche, ekonomik dalgalanmalar ve Çin pazarındaki daralma nedeniyle 2025’te zorlu bir yıl geçirdi ve küresel teslimatlarında yüzde 10’luk bir düşüş yaşadı. Toplamda 279 bin 449 araç teslim eden marka, ikonik 911 modelinde ise yıllık bazda yüzde 1’lik bir büyüme elde etti.

T-HYBRID TEKNOLOJİSİYLE PERFORMANS ARTIŞI

Modelin gösterdiği rekorun arkasındaki en önemli faktörlerden biri, hafif elektrifikasyonu yüksek performansla bir araya getiren T-Hybrid teknolojisinin kullanılması oldu. Özellikle 911 GTS ve 911 Turbo S versiyonları, aracın karakteristik özelliklerini koruyarak yeni müşteri kazanımını sağladı.

KÂRLI STRATEJİ DESTEĞİ

Alman otomobil üreticisi, yüksek satış rakamları yerine kârlılığı ve özel donanımları ön plana alan bir “nicelik yerine nitelik” stratejisi izliyor. Bu yaklaşım, premium segmentteki talep daralmasına rağmen markanın finansal gücünü korumasına destek veriyor. Porsche, içten yanmalı motorların yanı sıra şarj edilebilir hibrit ve tam elektrikli modellerden oluşan dengeli bir ürün yelpazesi sunmaya devam ediyor. Avrupa pazarında elektrikli ve hibrit araçların satışları, ilk kez saf içten yanmalı modelleri geçerek küresel teslimatların üçte birinden fazlasını oluşturdu.

