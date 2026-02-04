Porsche Elektrikli 718 Ailesi İçin Planlarını Değiştirebilir

porsche-elektrikli-718-ailesi-icin-planlarini-degistirebilir

Elektrikli dönüşümün lider markalarından biri olan Porsche, merakla beklenen tam elektrikli 718 serisi için stratejilerini gözden geçirmek zorunda kalabilir. Bir rapora göre, Alman otomobil üreticisi 718 Boxster ve Cayman modellerinin elektrikli versiyonlarını askıya almayı düşünüyor.

MALİYETLER VE TEDARİK SORUNLARI ÜST DÜZEYDE

Markanın yeni CEO’sunun, artan üretim maliyetleri ile projede yaşanan gecikmeler sebebiyle geliştirme sürecini durdurma kararı almayı değerlendiriyor. Özellikle araçların ağırlık sorunlarının henüz çözülememiş olması ve batarya tedarikçisi olan Northvolt’un iflası, bu süreci zorlaştıran başlıca nedenler arasında yer alıyor.

BENZİNLİ VERSİYONLARIN DEVAM EDİP ETMEYECEĞİ GÜNDEMDE

Daha önce tamamen elektrikli olarak piyasaya sürülmesi beklenen yeni nesil 718 serisinin, yaşanan bu sorunlar nedeniyle içten yanmalı motorlarla yoluna devam etmesi olasılığı gündeme geldi. Şirket, geçtiğimiz eylül ayında benzinli versiyonların tamamen piyasadan çekilmeyeceğine dair sinyaller vererek strateji revizyonu yapma ihtimalinin sinyalini vermişti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Altın Ons Fiyatı 5 Bin Doları Aştı

Altın fiyatları, haftanın ikinci gününde yükselişini sürdürerek ons başına 5 bin doları geçti. Gram altın 7 bin 89 TL, çeyrek altın ise 12 bin 550 TL'den satılmakta.
Gündem

Epstein İle İlgili Soruşturma Türkiye’de Başlatıldı

Türkiye'de Jeffrey Epstein dosyalarıyla ilgili ilk soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, çocukların Epstein adasına götürüldüğü iddialarını araştıracak.
Gündem

Simit ve Ekmek Fiyatlarına Yeni Düzenleme Geliyor

Fırıncılar, ekmek ve simit zammı için Ticaret Bakanlığı'ndan onay alacak. Olumsuz yanıt halinde, tarife uzlaşma komisyonuna başvuracaklar.
Gündem

Milli Dayanışma Komisyonu Ortak Raporu İçin Toplanıyor

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, önemli beşinci toplantısını gerçekleştirmek üzere bir araya geliyor.
Gündem

Dilek İmamoğlu’nun Kardeşi Ali Kaya Gözaltına Alındı

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya, sabah saatlerinde düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonu çerçevesinde gözaltına alındı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.