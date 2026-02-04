Porsche Elektrikli 718 Ailesi İçin Planlarını Değiştirebilir

Elektrikli dönüşümün lider markalarından biri olan Porsche, merakla beklenen tam elektrikli 718 serisi için stratejilerini gözden geçirmek zorunda kalabilir. Bir rapora göre, Alman otomobil üreticisi 718 Boxster ve Cayman modellerinin elektrikli versiyonlarını askıya almayı düşünüyor.

MALİYETLER VE TEDARİK SORUNLARI ÜST DÜZEYDE

Markanın yeni CEO’sunun, artan üretim maliyetleri ile projede yaşanan gecikmeler sebebiyle geliştirme sürecini durdurma kararı almayı değerlendiriyor. Özellikle araçların ağırlık sorunlarının henüz çözülememiş olması ve batarya tedarikçisi olan Northvolt’un iflası, bu süreci zorlaştıran başlıca nedenler arasında yer alıyor.

BENZİNLİ VERSİYONLARIN DEVAM EDİP ETMEYECEĞİ GÜNDEMDE

Daha önce tamamen elektrikli olarak piyasaya sürülmesi beklenen yeni nesil 718 serisinin, yaşanan bu sorunlar nedeniyle içten yanmalı motorlarla yoluna devam etmesi olasılığı gündeme geldi. Şirket, geçtiğimiz eylül ayında benzinli versiyonların tamamen piyasadan çekilmeyeceğine dair sinyaller vererek strateji revizyonu yapma ihtimalinin sinyalini vermişti.