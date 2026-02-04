Porsche Elektrikli 718 Projesini İptal Ediyor Mu

Elektrikli dönüşüm sürecinde önemli bir adım atmayı planlayan markalardan biri olan Porsche, tam elektrikli 718 ailesinin geliştirilmesi konusunda yeni bir yol haritası belirlemek zorunda kalabilir. Yapılan bir rapora göre Alman otomobil üreticisi, 718 Boxster ve Cayman modellerinin elektrikli versiyonlarının geliştirilmesini duraklatmayı değerlendiriyor.

MALİYET VE TEDARİK SIKINTILARI

Markanın yeni CEO’sunun, artan üretim maliyetleri ve projede yaşanan gecikmeler dolayısıyla geliştirme sürecini askıya almak istediği aktarılıyor. Özellikle araçların ağırlık problemlerinin henüz çözülememesi ve batarya tedarikçisi Northvolt’un iflası, sürecin zorlaşmasına neden olan başlıca sebepler arasında sıralanıyor.

BENZİNLİ MODELLERİN DEVAMI MÜMKÜN

Daha önce tamamen elektrikli olarak piyasaya sürülmesi amaçlanan yeni nesil 718 serisinin, mevcut kriz nedeniyle içten yanmalı motorlarla yoluna devam edebileceği gündeme geldi. Şirket, geçtiğimiz eylül ayında benzinli versiyonların tamamen devre dışı bırakılmayacağına dair ipuçları vererek, stratejilerinde değişikliğe gidebileceğinin sinyalini verdi.