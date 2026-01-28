Portekiz’de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Ton Kokain Yakalandı

Portekiz’de zorlu hava şartlarına rağmen, donanma ve hava kuvvetlerinin yanı sıra İngiliz ve ABD makamlarının da katkı sunduğu büyük bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon, Azor Adaları çevresinde düzenlendi ve bu operasyonda tam 9 ton kokain ele geçirildi. Ele geçirilen bu miktar, Portekiz tarihindeki en büyük kokain yakalaması olarak kaydedildi.

NARKO-DENİZALTILARIN YENİ VAKALARI

İlgili deniz aracının narko-denizaltı olarak tanımlanması dikkat çekti. Bu aracın Latin Amerika’dan çıktığı ve içerisinde üç Kolombiyalı ile bir Venezuelalı bulunması açıklandı. Daha önce, 2019 yılında İspanyol yetkililerin benzer bir operasyonda, yaklaşık üç ton kokain taşıyan bir narko-denizaltıyı durdurarak Atlantik’i geçen ilk vaka olarak kayda geçirdiği biliniyor. Bu tür deniz araçları, o günden bu yana Avrupa’ya uyuşturucu kaçakçılığında yaygın bir yöntem olarak kullanılmaya devam ediyor.

SON 12 AYDA ÜÇÜNCÜ YAKALAMA

Portekiz donanmasının açıklamasına göre, bu operasyondaki narko-denizaltısı, son 12 ay içerisinde Portekizli yetkililer tarafından ele geçirilen üçüncü narko-denizaltı olma özelliğini taşıyor. Bu gelişme, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeledeki kararlılık ve işbirliğini gözler önüne seriyor.