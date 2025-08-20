Portekizli Teknik Direktör, Benfica’yı Beğeniyor

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ

Yarın Portekiz’in Benfica takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında hedeflerini açıkladı. Mourinho, “İki maçın sonunda lig aşamasına kalmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı. Chobani Stadı’nda gerçekleştirilen basın toplantısında Benfica’nın, “favori olduğunu söylemek istemiyorum” diyerek sözlerine başlayan Mourinho, bu takımın kapasitesini, kadro kalitesini ve deneyimini bildiğini belirtti. “Birçok faktör var, bu faktörler Benfica’yı biraz daha önde tutuyor olabilir. Rakibimize saygı duyuyoruz. Bu sebeple biz favoriyiz demek istemiyorum. Bu iki maçta her şeyimizi vereceğiz ve iki maçın sonunda lig aşamasına kalmayı hedefliyoruz” dedi.

TARAFTAR DESTEĞİ

Jose Mourinho, Feyenoord karşısında Fenerbahçe taraftarının takıma büyük katkı sağladığını ifade etti. Benfica’nın bu tarz atmosferlere alışık olduğunu vurgulayan Mourinho, “Belki Benfica’yı negatif olarak etkileyemeyebiliriz. Onlar bu atmosferlere alışkın ama eminim ki kendi oyuncularımızı pozitif şekilde etkileyebiliriz. Zor bir durumdan geçiyorduk ve bu da futbolcularımıza yardımcı oldu. Taraftarların da futbolcularla aynı şekilde oyuna girmesi gerekiyor” dedi. Feyenoord maçında taraftarların kendilerini iyi hissettirdiğini belirterek, bu maçta da aynı atmosferin olmasını beklediğini dile getirdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NİN ÖNEMİ

Mourinho, takımlarının Şampiyonlar Ligi’ne katılımının ekonomik ve marka değeri açısından büyük katkı sağlayacağını savundu. “Bu formatta 8 rakip olacak. Dolayısıyla çok pozitif bakıyorum Şampiyonlar Ligi’nde oynamaya” diyen Mourinho, Avrupa Ligi’nde kazanma olasılığının daha yüksek olduğunu da ekledi. Ancak Şampiyonlar Ligi’nin kendileri için birçok pozitif durum sunduğunu ifade etti. Ayrıca, “Avrupa maçlarının Türkiye Ligi’yle bağlantısı olduğunu düşünmüyorum” dedi.

BENFİCA ANALİZİ

Benfica’nın Feyenoord’dan daha güçlü olduğunu belirten Mourinho, böyle bir rakiple oynamanın zorluklarına dikkat çekti. “İyi bir antrenörleri var, iyi bir kamp dönemi geçirdi, iyi savunma yapıyorlar” ifadelerini kullandı. “Feyenoord’a karşı hatalarımız vardı ve iki maçta 4 gol yedik. Benfica karşısında 4 gol yersek 5 gol atamayabiliriz” dedi. Ayrıca, sakatlığı bulunan Mert Müldür’ün yarın oynayabileceğini ve takımın genel durumunun önemli olduğunu sözlerine ekledi.

KEREM AKTÜRKOĞLU İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME

Fenerbahçe’ye geçeceği belirtilen Benficalı Kerem Aktürkoğlu hakkında konuşan Mourinho, “Kerem Aktürkoğlu oynarsa, Benfica için oynayacak. O yüzden Kerem konusunu düşünmüyorum” dedi. Benfica’nın oynaması beklenen oyun anlayışında büyük bir değişiklik yapılmayacağını belirtirken, bu maçın sonucunu etkileyen birçok faktör olduğunu ifade etti.

OLUMLU ATMOSFER VE GÖRÜŞLER

Mourinho, kendi isteklerinin öneminin azaldığını vurgulayarak “Geleceğim yeri söylemiştim, o da burayı iyi biliyordu. Kendisiyle daha önce Fenerbahçe’yle ilgili konuşmuştuk” diyerek önceki antrenörü ile kurduğu iletişimi de aktardı.

SEMEDO KENDİSİNİ ANLATTI

Fenerbahçe’nin Portekizli futbolcusu Nelson Semedo, Feyenoord karşısında taraftar desteğinin önemine değinerek, “Bu gururu Feyenoord maçında yaşadım. İlk maç evimizde, bunu düşünmemiz gerekiyor” açıklamasını yaptı. Fenerbahçe’ye transfer süreci hakkında bilgi vererek, “Benfica benimle iletişime geçti” dedi. Semedo, Fenerbahçe’nin UEFA yarışmasında yer almayı hak ettiğini ve takım arkadaşlarının da bu hedef doğrultusunda tüm gayretlerini göstereceğini vurguladı.

SÜPER LİG DEĞERLENDİRMESİ

Son olarak, Türkiye Süper Ligi hakkında yorum yapan Semedo, ligde karşılaştıkları zorlukları ve kalitelerini dile getirdi. “Bence Türkiye Ligi bizi Avrupa maçlarına hazırlayabilir” ifadelerini kullanarak, zorlu bir lig olduğunu ancak bu durumun kendilerini geliştirdiğini aktardı.