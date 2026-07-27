Premium Elektrikli Motosikletlere ÖTV Darbesi

Ekonomi
Mavi bir elektrikli motosiklet yolda ilerliyor
Son iki haftada yapılan ÖTV düzenlemeleri, otomobil ve motosiklet satışlarını etkileyen önemli değişiklikler getirdi.
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Son iki haftada ÖTV Kanunu’nda yapılan iki değişiklik, otomobil ve motosiklet satışlarını yakından ilgilendiren önemli düzenlemeler getirdi. Bunlardan ilki çekiş sisteminin ÖTV oranlarına kriter olarak eklenmesiydi. Böylece 4×4 ve 4×2 araçlara farklı oranlar uygulanabilecek. Son olarak Meclis’te kabul edilen düzenlemeyle motosikletlerde 30 bin TL, otomobillerde 100 bin TL asgari maktu vergi belirlendi.

ÇEKİŞ SİSTEMİ ÖTV KRİTERİ OLDU

Çekiş sistemi kriteri şimdilik kullanılmadı. Bu nedenle fiyatları etkilemedi. Ancak yeni sistemin taşlarını döşüyor. Yetkililere her yıl artacak bir vergi tabanı oluşturma imkânı veriyor.

ASGARİ MAKTU VERGİNİN KAPSAMI NETLEŞTİ

Düzenleme kamuoyunda kafa karışıklığı yarattı. Asgari maktu ÖTV binek otomobilleri kapsıyor. L sınıfındaki elektrikli motosiklet, moped ve mikro araçlar da dahil. SUV ve station wagon gibi taşıtlar da kapsamda yer alıyor.

ELEKTRİKLİ MOTOSİKLETLER İLK ETKİLENENLER

Mevcut ÖTV sisteminde 100 bin TL altı otomobil bulunmuyor. Elektrikli mikro araçlar L sınıfında olduğu için 30 bin TL’ye tabi. Ancak mevcut ÖTV zaten bu tutarı aştığından fiyat etkilenmiyor. Asgari maktu vergi elektrikli motosikletleri ilgilendiriyor. Ocak-Haziran 2026’da satışlar 132 bin 445 adetti. Bunun yüzde 98’i 4 kW altında kaldı. Yeni düzenleme pazarın yüzde 0.7’sini etkiliyor. Bu sınıfta BMW CE 04 gibi premium araçlar yer alıyor. BMW CE 04’ün mevcut ÖTV’si 22 bin 561 TL idi. Yeni sistemle vergi 30 bin TL’ye tamamlanacak. KDV etkisiyle fiyat yaklaşık 8 bin 926 TL artacak. Araç 938 bin 456 TL’ye yükselecek.

YENİ DÜZENLEMENİN ÜÇ GRUBU OLUŞTU

Yeni sistemde üç farklı grup bulunuyor. Fiyatı artabilecekler L sınıfı elektrikli araçlardan oluşuyor. Mevcut ÖTV’si 30 bin TL altında kalan motosikletler etkilenecek. Bu kesim şu an pazarın yüzde 0.7’sini oluşturuyor. Kapsamda olup etkilenmeyenler mevcut ÖTV’si 30 bin TL’yi aşan araçlar. Otomobillerin ÖTV’si 100 bin TL üzerinde olduğu için şimdilik değişim yok. Kapsam dışı içten yanmalı L sınıfı araçları ve 4 kW altı elektriklileri içeriyor. T sınıfı traktörler de kapsam dışında kalıyor.

VERGİ DÜZENLEMESİ GELECEĞE HAZIRLIK

İki düzenlemeyi birlikte okumak gerekiyor. Motor hacmi üzerine kurulu mevcut sistem elektrikli araçlarla güç kaybediyor. Çekiş sistemi yeni kriter haline geliyor. Vergiye alt sınır getirilmesi kamunun hazırlığını gösteriyor. Bu adımlar ileride geniş bir vergi düzenlemesinin temelini oluşturabilir.

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