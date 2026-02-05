Prens Edward Epstein Dosyalarında Andrew Hakkında İlk Kez Konuştu

İNGİLİZ KRALİYETİ’NDE YENİ GELİŞMELER

İngiliz Kraliyet Ailesi’nin bir üyesi olarak Prens Edward, kardeşi Prens Andrew’un adıyla Jeffrey Epstein dosyalarının gündemde geçmesine dair ilk defa kamuya açık bir şekilde konuştu. Edward, yaptığı açıklamada mağdurların daima akılda tutulması gerektiğine dikkat çekti.

DOSYALAR ORTAYA ÇIKTI

Bu ayın başında, ABD hükümeti, Jeffrey Epstein’a dair yaklaşık 3,5 milyon yeni belgeyi kamuya sundu. Söz konusu belgelerde, Prens Andrew ve eski eşi Sarah Ferguson’un isimlerinin sıkça yer aldığı belirlendi. Belgelerde, Andrew’un adına ait olduğu iddia edilen tartışmalı bir fotoğraf ile istenmeyen yakınlaşma iddiaları da dikkat çekti.

ANDREW’DAN YALANLAMALAR

65 yaşındaki Prens Andrew, kendisine yöneltilen suçlamaları uzun bir süredir “kesin bir dille” reddediyor. Avukatları ise Epstein dosyalarında adının geçmesinin, herhangi bir suç faaliyetinden haberdar olduğu anlamına gelmeyeceğini ifade ediyor.

DUBAİ’DE AÇIKLAMALAR

Prens Edward, Dünya Hükümetler Zirvesi kapsamında bulunduğu Dubai’de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Edward, “Buraya gelenler eğitimi ve geleceği konuşmak için geldi. Ancak her zaman mağdurları hatırlamak çok önemli” şeklinde konuştu.

BUCKINGHAM SARAYI VE İDDİALAR

Belgelere göre, Andrew’un Epstein’ı Buckingham Sarayı’na davet ettiğine dair yazışmalara ve Rus bir kadınla buluşma teklifine dair kayıtlara yer verildi. Prens Andrew ise bu suçlamalarla ilgili yeni bir açıklama yapmaktan kaçındı.

UNVANLARI GERİ ALINMIŞTI

Andrew, daha önce Epstein’ın mağdurlarından biri olduğunu belirten Virginia Giuffre’nin kitabında yer alan iddialar sonrasında, kraliyet görevlerinden men edilmiş ve unvanları geri alınmıştı. Ayrıca, Windsor’daki konutunu terk etmesi talep edilmişti.

MAĞDURLARA DESTEK AÇIKLAMASI

Kararın ardından Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Kral Charles ve Kraliçe Camilla adına bir mesaj yayımlandı: “Majesteleri, her türlü istismarın mağdurları ve hayatta kalanlarıyla dayanışma içinde olduklarını vurgulamak ister.”

ARTAN BASKILAR

Epstein dosyalarının gündeme gelmesi, Kraliyet Ailesi üzerindeki kamuoyu baskısını artırmış durumda. Uzmanlar, Prens Edward’ın açıklamasının, sarayın bu durumu yönetme çabasının ilk göstergelerinden biri olarak değerlendirildiğini belirtiyor.