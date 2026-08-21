Prens Harry Ve Ünlülere 13 Milyon Dolarlık İlk Fatura

Prens Harry ve Elton John’un da aralarında bulunduğu yedi ünlü isim, Daily Mail’in yayıncısı Associated Newspapers Limited’a (ANL) yaklaşık 9,5 milyon sterlin ödemek zorunda kaldı. Geçtiğimiz ay yasadışı bilgi toplama iddialarıyla ilgili açtıkları davayı kaybeden grup, şimdi milyonlarca dolarlık bir yasal maliyet faturasıyla karşı karşıya. İngiltere Yüksek Mahkemesi’nin cuma günü verdiği karara göre, bu ödeme 28 Ağustos saat 16.00’ya kadar yapılacak ve grubun ödeyeceği toplam tutarın yalnızca ilk kısmını oluşturuyor.

MAHKEMEDEN ELEŞTİREL KARAR

Mahkeme, yayıncının maliyet talebini kanıtlama zorunluluğunu kaldıran sıra dışı bir karara imza attı. Kararda, davacıların davasının “medeni yargılamanın olağan ve makul yürütülmesinin dışında” kurulduğu belirtildi. Yargıç Matthew Nicklin, grubun davasını “haklı gösterilemeyecek kadar geniş bir çerçeve” üzerine inşa ettiğini eleştirirken, bazı iddiaların “esaslı” olduğunu da kabul etti.

YASAL MALİYETLER 34,5 MİLYON STERLİNİ BULUYOR

Mahkeme, ANL’nin yasal maliyetlerinin 34,5 milyon sterlin (47 milyon dolar) olduğu yönündeki tahminini “olağanüstü yüksek” olarak nitelendirdi ancak şirketin talep edebileceği maliyetler için bir üst sınır belirlemeyi reddetti. Brett Wilson hukuk firmasının yönetici ortağı Iain Wilson, “Mail artık mahkeme onaylı bütçenin ve 16 milyon sterlinlik sigorta sınırının çok üzerinde maliyet talep edebilir. Mail’in 34,5 milyon sterlinlik talebin tamamını alması olası görünmese de, 16 milyon sterlini aşan her ödeme davacılar tarafından kişisel olarak karşılanmak zorunda” dedi.

ANL'DEN ZAFER AÇIKLAMASI

ANL kararı memnuniyetle karşılayarak bunun “Mail için ezici bir zafer” olduğunu duyurdu. Uluslararası hukuk firması Withers’ın medya ve itibar uyuşmazlıkları alanında uzmanlaşan ortağı Andrew Fremlin-Key, maliyet talebinin ayrıntılı değerlendirmesinin “acı verici ve ironik bir şekilde maliyetli bir süreç” olacağını belirterek, “ANL’nin maliyetlerini ayrıntılı olarak meşrulaştırması gerekecek” ifadelerini kullandı.

DİĞER DAVACILAR VE İDDİALARIN REDDİ

Davacılar arasında aktivist Doreen Lawrence, oyuncular Elizabeth Hurley ve Sadie Frost ile eski siyasetçi Simon Hughes da yer alıyor. Hughes karardan hayal kırıklığına uğradığını ve maliyet kararına itiraz etmeyi değerlendirdiğini açıkladı. Grup, ANL’nin özel dedektifleri sesli mesaj dinleme, telefon dinleme ve hassas özel kayıtları aldatma yoluyla elde etme gibi yasadışı faaliyetlerde bulunduğunu iddia etmişti. Ancak Yargıç Nicklin, temmuz ayında tüm bu iddiaları reddederek, davacıların ANL’nin haberleri için kullandığı bilgilerin yasadışı yollarla elde edildiğini kanıtlayamadığına hükmetti. Nicklin, “Bilginin özel olması ve Associated’in kaynağını olumlu şekilde açıklayamaması, ilgili haberin mutlaka yasadışı kaynaklı olduğu anlamına gelmez” dedi.

HARRY'NİN TEPKİSİ VE HUKUKİ GEÇMİŞİ

Harry, dava sürecinde ifade vermek için İngiltere’ye dönmüş ve Mail gazetelerinin “eşimin hayatını mutlak bir sefalete dönüştürdüğünü” söyleyerek duygusal anlar yaşamıştı. Davacıların iddiaları, 2001-2013 yılları arasında yayımlanan ve “büyük sıkıntıya” yol açtığı belirtilen 14 makaleye dayanıyordu. Mahkeme kararının temmuzda açıklanmasının ardından Harry kararı “badana” olarak nitelendirirken, ANL bu kararı “Daily Mail ve gazetecileri için ezici bir zafer” olarak değerlendirmişti. Harry’nin İngiliz tabloid basınıyla olan sorunlu geçmişi, eşi Meghan Markle ile birlikte altı yıl önce ABD’ye taşınma kararının nedenleri arasında gösteriliyor. Bu dava, Harry’nin Rupert Murdoch’un News Group Newspapers ve Mirror Group Newspapers’a karşı kazandığı davaların ardından açtığı üçüncü büyük tabloid davasıydı.